Ayvalık’ta anaokulu öğrencileri trafik parkuru ve eğitimlerine kavuştu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Adil Sosyal Tüm Engelli Dostları Grubu’nun (ASTED) öncülüğünde; Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Karayolları 29. Bölge Şefliği, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı’nın katkılarıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ayvalık Bağımsız Anaokulu’nun bahçesine bir trafik parkuru yaptırıldı. Parkurun açılış etkinliğinde anaokulu öğrencilerine polis ve jandarma tarafından da trafik eğitimi verildi.

Ayvalık Bağımsız Anaokulu bahçesine yapılan trafik eğitim parkurunun açılışında; Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amiri Komiser Savaş Sağtaş, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Personeli Uzman Jandarma Ali Uçan ve ASTED’in Görme Engelli Koordinatörü Namık Tuncel, çevre okulların müdürleri, anaokulunun öğretmenleri, minik öğrencileri ve veliler hazır bulundu.

Açılış kurdelesini Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ile Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Personeli Uzman Jandarma Ali Uçan’ın iki minik öğrenciyle birlikte kestiği açılış, Anaokulu Müdürü Dürdane Açıkgöz’ün ev sahipliğinde gerçekleşirken, minik öğrencilerin trafik kurallarıyla ilgili anlamlı mesajları ve şarkıları da ilgiyle izlendi.

Açılışta konuşan Ayvalık Bağımsız Anaokulu Müdürü Dürdane Açıkgöz, küçük yaşlarda verilen eğitimin çocukların üzerindeki kalıcılığının azımsanmayacak kadar önemli olduğunu vurgulayarak, “Sosyal, duygusal, zihinsel gelişimin büyük oranda gerçekleştiği ve kişiliğin şekillenmeye başladığı okul öncesi dönemde verilen trafik eğitiminin son derece önemli olduğunun bilincindeyiz. Sevgi, saygı, sabır, hoşgörü ve sorumluluk bilinci vermek üzere yürüttüğümüz değerler eğitimi kapsamında, trafik konusunda bilinçlenmeleri için çocuklarımızı hayata en güvenli bir şekilde hazırlamayı kendimize görev edindik. Çocuklarımıza ileriki hayatlarında emin adımlarla ilerleyebilmeleri için gerekli eğitimleri vermeye ve onları desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.

Etkinlikte konuşan ASTED’in Görme Engelli Koordinatörü Namık Tuncel de, ASTED olarak yıllardır okullarda bu tür etkinlikleri düzenlediklerini hatırlatarak, “Bu konuda sağolsunlar bizleri; Emniyet, Jandarma, İlçe Milli Eğitim ve Karayolları 29. Şube Şefliği bu çalışmamızı desteklediler. İstatistiklere bakıldığında, toplumda hızla yükselen engelliliğin en büyük sebebi, trafik kazalarıdır. Bu nedenle de sağlıklı bir bireyken, geçirdiğim bir trafik kazası sonrasında görme engelli kalan bir vatandaş olarak, ‘Bu konuda ne yapabilirim?’diye yola çıktım ve yıllardır da trafik kazalarının önüne geçebilmek adına, ağacın yaşken eğilebileceği düşüncesiyle bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bugün de burada, yine okulumuza herhangi bir maddi külfet getirmeksizin tamamen gönüllülerimiz ve sponsorlarımızın destekleriyle, tıpkı onlarca okulun bahçesinde yaptığımız trafik parkurlarından birini de bu okulumuzun minik öğrencilerinin hizmetine sunduk. Umarım, gelecek nesillerimiz olan çocuklarımızın trafik konusunda bilinçli birer birey olabilmelerine bu parkur son derece faydalı olur. Herkese katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Etkinlikte brifing veren Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Personeli Uzman Jandarma Ali Uçan ise, trafiğin bir sistem olduğu vurgusunda bulunarak, “Bu sistemin aksaksız işlemesi için insanların bir yerden, bir başka yere ulaşmasını sağlamakla olur. Güvenli trafik ortamını oluşturmak, geleceğe yapılacak en değerli yatırımdır. Trafik bilincinin oluşmasındaki en önemli etap, ailedir. Trafik eğitimi, aileden başlar. Şu anda anaokulunda olan çocuklarımız trafikte; yaya ve yolcuyken, bir süre sonra sürücü olacaklardır. Bisiklet ile karayoluna çıkacaklar, ilerleyen zamanlarda motorlu araçlar da kullanacaklar. Trafik eğitiminin önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ancak bu eğitimin nasıl ve ne şekilde yapılacağı konusunda eksikliklerimiz bulunmaktadır.” dedi.

Konuşmaların ardından, akülü ve manuel minik otomobil ve motosikletlerle trafik eğitim parkurunda gezen anaokulu öğrencileri; kırmızı ışıkta durmak, yaya kaldırımlarından karşıdan karşıya güvenli bir şekilde geçebilmenin yanı sıra trafik kurallarını uygulamalı olarak tatbik ederek öğrendi.