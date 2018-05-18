BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Atatürk ve Gençlik Dalışı" gerçekleştirildi.
İlyosta Adası açıklarında dalış yapan Dokuz Eylül Üniversitesi, Ayvalık Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Ayvalık Gençlik Merkezi öğrencileri ve Küçükköy Kick Boks Kulübü'nden 30 genç, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı denizin altında kutladı.
Gençler, denizin altında Türk bayrağı açtı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ali Berk Hamzaoğlu, Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerlediklerini söyledi.
Dalış yapmaktan duyduğu heyecanı dile getiren Hamzaoğlu, "Buradaki amacımız, bu bayramı bize armağan eden Atatürk'ü anmak ve geleceği temsil eden bireyler olarak akranlarımıza örnek olmak." diye konuştu.
Dalışçılardan Talat Bağlı da Atatürk'ü su altındaki eşsiz güzelliklerle birlikte anmanın, kendisini son derece mutlu ettiğini ifade etti.
Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor
ABD'nin Teksas eyaletinde Trump'ın golf kulübü ile bir okula silahlı saldırı düzenlendi
BM İnsan Hakları Konseyi, Gazze'deki katliam için harekete geçiyor
2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu
Aylarca taciz etti, yetmedi kocasını sokak ortasında öldürdü
Son dakika! Reuters duyurdu: Suriye Hama havalimanında patlama
İstanbul'da bakın en çok hangi memleketten insan yaşıyormuş
İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor
Selahattin Demirtaş'tan olay açıklamalar
O fotoğraftaki hemşire bakın şimdi nasıl gözüküyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum