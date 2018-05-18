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Ayvalık'ta "Atatürk ve Gençlik Dalışı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 19:06 | Son Güncelleme

İlyosta Adası açıklarında dalış yapan 30 genç, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı denizin altında Türk bayrağı açarak kutladı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Atatürk ve Gençlik Dalışı" gerçekleştirildi.

İlyosta Adası açıklarında dalış yapan Dokuz Eylül Üniversitesi, Ayvalık Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Ayvalık Gençlik Merkezi öğrencileri ve Küçükköy Kick Boks Kulübü'nden 30 genç, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı denizin altında kutladı.

Gençler, denizin altında Türk bayrağı açtı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ali Berk Hamzaoğlu, Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerlediklerini söyledi.

Dalış yapmaktan duyduğu heyecanı dile getiren Hamzaoğlu, "Buradaki amacımız, bu bayramı bize armağan eden Atatürk'ü anmak ve geleceği temsil eden bireyler olarak akranlarımıza örnek olmak." diye konuştu.

Dalışçılardan Talat Bağlı da Atatürk'ü su altındaki eşsiz güzelliklerle birlikte anmanın, kendisini son derece mutlu ettiğini ifade etti.

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