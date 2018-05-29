Ayvalık'ta balıkçı teknesinin batması

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden denize açılan balıkçı teknesinin fırtına nedeniyle batması sonucu kaybolan 4 kişiden birinin daha cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, deniz patlıcanı avcılığı için 2 gün önce 5 balıkçıyla denize açılan "Belinay" isimli teknenin fırtına nedeniyle batması üzerine yüzerken devriye görevindeki Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan Mert Boyuner'in verdiği bilgiler ışığında kaybolan 4 balıkçı için harekete geçen ekipler, denizden, havadan ve karadan sürdürdükleri arama kurtarma çalışmaları sırasında bir kişinin daha cesedine ulaştı.

Üç mil açıkta, batan teknenin 250 metre yakınlarında ve yaklaşık 30 metre derinlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki balık adamlar tarafından bulunan cesedin kaybolan kayıp balıkçılardan Volkan Çanakçı'ya ait olduğu belirlendi.

Sudan çıkarılan Çanakçı'nın cesedi, Sahil Güvenlik unsurlarına teslim edildi. Ceset, Ayvalık Devlet Hastanesindeki ilk incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.