Ayvalık'ta balıkçı teknesinin batması

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden denize açılan balıkçı teknesinin fırtına nedeniyle batması sonucu kaybolan balıkçılardan 2'sini arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, deniz patlıcanı avcılığı için 3 gün önce 5 balıkçıyla denize açılan "Belinay" isimli teknenin fırtına nedeniyle batması üzerine yüzerken devriye görevindeki Sahil Güvenlik unsurlarınca kurtarılan Mert Boyuner'in verdiği bilgiler ışığında kaybolan 4 balıkçı için harekete geçen ve 2'sinin cesedine ulaşan ekipler, diğer balıkçıların bulunması için deniz, hava ve karadan arama çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, kayıp balıkçılar Hayri Kar ve Mustafa Fırat Göral için yaklaşık 3 mil açıkta suyun altında bulunan teknenin çevresinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının gece gündüz sürdüğünü belirtti.

Görgülüarslan, "Çalışmalar sırasında 15 dalgıç ve 3 sahil güvenlik botu görev alıyor. 3 adet roll cihazıyla da bölge sürekli taranıyor. Şiddetli poyraz arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkiliyor ama bu olumsuzluklara rağmen ekiplerimiz yılmadan 2 balıkçı gencimizi aramayı sürdürüyorlar." ifadelerini kullandı.