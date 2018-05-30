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Ayvalık'ta balıkçı teknesinin batması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 11:33 | Son Güncelleme

Kaybolan balıkçılardan 2'sini arama çalışmaları kara, deniz ve havadan sürüyor - Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan: - "Şiddetli poyraz arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkiliyor ama bu olumsuzluklara rağmen ekiplerimiz yılmadan 2 balıkçı gencimizi aramayı sürdürüyor"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden denize açılan balıkçı teknesinin fırtına nedeniyle batması sonucu kaybolan balıkçılardan 2'sini arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, deniz patlıcanı avcılığı için 3 gün önce 5 balıkçıyla denize açılan "Belinay" isimli teknenin fırtına nedeniyle batması üzerine yüzerken devriye görevindeki Sahil Güvenlik unsurlarınca kurtarılan Mert Boyuner'in verdiği bilgiler ışığında kaybolan 4 balıkçı için harekete geçen ve 2'sinin cesedine ulaşan ekipler, diğer balıkçıların bulunması için deniz, hava ve karadan arama çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, kayıp balıkçılar Hayri Kar ve Mustafa Fırat Göral için yaklaşık 3 mil açıkta suyun altında bulunan teknenin çevresinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının gece gündüz sürdüğünü belirtti.

Görgülüarslan, "Çalışmalar sırasında 15 dalgıç ve 3 sahil güvenlik botu görev alıyor. 3 adet roll cihazıyla da bölge sürekli taranıyor. Şiddetli poyraz arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkiliyor ama bu olumsuzluklara rağmen ekiplerimiz yılmadan 2 balıkçı gencimizi aramayı sürdürüyorlar." ifadelerini kullandı.

- Olay

Ayvalık'tan 3 gün önce gece 5 balıkçıyla açılan "Belinay" isimli tekne, fırtına nedeniyle alabora olmuştu. Teknede bulunan Mert Boyuner, Ege Denizi'nde devriye görevi yapan İzmir'in Dikili ilçesi limanında faaliyet gösteren bir sahil güvenlik botunca kurtarılırken, 4 balıkçı kaybolmuştu.

Kayıp balıkçılardan Kerem İncedayı'nın cesedi, önceki gün üç mil açıkta, batan teknenin 50 metre yakınlarında ve 28 metre derinlikte, Volkan Çanakçı'nın cesedi de batan teknenin 250 metre yakınlarında ve yaklaşık 30 metre derinlikte dalgıçlar tarafından bulunmuştu. Kerem İncedayı'nın cesedi, dün ilçede toprağa verilmişti.

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Alabora arama kurtarma Ayvalık balıkçı Balıkesir Kayıp tekne

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