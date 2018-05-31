Ayvalık'ta balıkçı teknesinin batması

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden denize açılan balıkçı teknesinin fırtına nedeniyle batması sonucu kaybolan balıkçılardan 2'sini arama çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, deniz patlıcanı avcılığı için 4 gün önce 5 balıkçıyla denize açılan "Belinay" isimli teknenin fırtına nedeniyle batması üzerine yüzerken devriye görevindeki Sahil Güvenlik unsurlarınca kurtarılan Mert Boyuner'in verdiği bilgiler ışığında kaybolan 4 balıkçı için harekete geçen ve 2'sinin cesedine ulaşan ekipler, diğer balıkçıların bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kayıp balıkçılar Hayri Kar ve Mustafa Fırat Göral'ı yaklaşık 3 mil açıkta suyun altında bulunan teknenin çevresinde arıyor.

Bölgedeki arama çalışmalarına 20 dalgıç ile 3 Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi katılıyor.

Deniz yüzeyi ve deniz dibinde gerçekleşen çalışmalarda termal cihazların da kullanıldığı öğrenildi.

- Olay

Ayvalık'tan 4 gün önce gece 5 balıkçıyla açılan "Belinay" isimli tekne, fırtına nedeniyle alabora olmuştu. Teknede bulunan Mert Boyuner, Ege Denizi'nde devriye görevi yapan İzmir'in Dikili ilçesi limanında faaliyet gösteren bir sahil güvenlik botunca kurtarılırken, 4 balıkçı kaybolmuştu.

Kayıp balıkçılardan Kerem İncedayı'nın cesedi, önceki gün üç mil açıkta, batan teknenin 50 metre yakınlarında ve 28 metre derinlikte, Volkan Çanakçı'nın cesedi de batan teknenin 250 metre yakınlarında ve yaklaşık 30 metre derinlikte dalgıçlar tarafından bulunmuştu.

