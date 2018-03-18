Ayvalık’ta Çanakkale Zaferi buruk bir coşkuyla kutlandı

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıl dönümü Ayvalık’ta düzenlenen etkinliklerle kutlanırken, Çanakkale ve Afrin’de şehit düşen Mehmetçikler saygı ve şükranla anıldı.

Ayvalık Şehitler Anıtı’na Ayvalık Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Ayvalık Belediyesi ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Ayvalık Temsilciliği’ne ait çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” etkinliği, Gazi kızı Münevver Çelik’in okuduğu şiirle sürdü.

Vatandaşların Şehitlik Anıtı’nı çiçek yağmuruna tuttuğu törende konuşan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Temsilciliği Başkanı Hüseyin Köksal, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu bir subayın yazdığı ‘Şehit Ailesine Haber Vermek’ başlığını taşıyan duygu yüklü bir mektubunu seslendirdi.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Teğmen Ersoy Gezgin ise; kısaca Çanakkale Zaferi’ne giden yolu anlatarak, “Asker için vatan hizmetinde savaş yada barış hali yoktur. Askerin tek ülküsü Türk İstiklal ve Cumhuriyeti uğrunda vazifesini ne pahasına olursa olsun yerine getirmektir. Bugün, Çanakkale Zaferi ile başlayan Türk’ün ilelebet var olma mücadelesinin 103. Yıldönümüdür. Bugün; maneviyatın, inancın ve Türk’ün askeri gücünün matematik ölçülerini alt üst ettiği gündür. Tarihten silinmek isteyen kahraman Türk Milleti’nin, tarihte eşine rastlanmayacak inanç, istiklal azmi ve milli kahramanlıkla varlığını bütün dünyanın kabul ettiği milli direniş ve şahlanışın başlangıcıdır” dedi.

Teğmen Ersoy Gezgin’in konuşmasının ardından şehitlik özel defterini imzalayan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, “Silahın olmadığı yerlerde yüreğin coştuğu, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. Yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çanakkale Zaferi; tüm olumsuzluklara karşı, canı pahasına çarpışan dünyada eşi benzeri görülmemiş çetin bir zafere sahne olan, toprağın her zerresinin şehit kanıyla sulandığı vatanın ve milletin bekası ve mutluluğu için canlarını feda eden yüz binlerce kahramanın ilahi bir mücadele gücüyle milletimizi yüceltme ülküsüdür. İhtişamlı ve mukaddes bir hatırasıdır. 1915’te bir kez daha görülmüştür ki; yeryüzünde hiçbir silah, hiçbir mekanik güç vatan ve millet sevgisinden üstün olamayacaktır” notunu yazdı.

Ayvalık Şehitli Anıtı önündeki törenin ardından; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Cumhuriyet Başsavcısı Metin Tokel, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, daire amirleri, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri; Ayvalık ve Altınova Mahallesi’ndeki kabristanda bulunan şehit mezarlarını ziyaret ederek, dualar eşliğinde şehit kabirlerine karanfiller sundu.