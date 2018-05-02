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Ayvalık'ta deniz ve kumsaldan demir çıkarılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 16:12 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde sahilden demir çıkarmak için ön arama izni alan firma yetkilisi Salih Ünal, projenin denize ve kumsala zarar vermeyeceğini savundu.

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde sahilden demir çıkarmak için ön arama izni alan firma yetkilisi Salih Ünal, projenin denize ve kumsala zarar vermeyeceğini savundu. Ünal, "Metalik madenin deniz dibinden arındırılması, canlı ortamının renklenmesine yardımcı olacaktır. Daha çok canlı türünün yaşamasına olanak sağlayacaktır" dedi. Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi açıklarında denizden ve kumsaldan demir madeni çıkarmak için İzmir Aliağa merkezli şirket tarafından ön arama izni alındı. Bölgede incelemelerde bulunarak açıklamalar yapan şirket yetkilileri Orhan Kandemir, Salih Ünal ve Nüvit Yarar, çevreye kesinlikle zarar verilmeyeceğini savundu. Çakıl ve taşlara dokunulmayacağını belirten Ünal, süpürge yöntemi ile kumların çekileceğini, metalik malzemenin manyetik şekilde ayrıştırılarak geri bırakılacağını söyledi. Hiçbir kimyasal atığın da bırakılmayacağını belirten Ünal, endişesi olan vatandaşların gelip çalışmaları görebileceğini kaydetti. Maden mühendisi Salih Ünal, "Deniz ortamında yapılacak olan faaliyet, tarama gemisi (Diredger) üzerinden taban kumunun süpürge yardımıyla emilerek, seperatöre alınması ve içindeki metalik malzemenin (demir) manyetik şekilde ayrıştırılarak, geriye kalan kumun tekrar deniz ortamına boru vasıtasıyla verilmesi gerçekleşecektir. Projede kum ve çakılın alımı yapılmayacak olup, sadece içerisindeki metalik maden ayrıştırılmış olacaktır. Proje alanı, Balıkesir'in yaklaşık 110 kilometre güney batısında, Ayvalık'ın 10 kilometre güneydoğusunda, Altınova Mahallesi'nin yaklaşık 3 kilometre kuzey batısında bulunmaktadır. Proje, deniz dibi canlıları ve bitkileri örtüsüne zarar vermeyecektir. Aksine daha çok canlı türünün yaşamasına olanak sağlayacaktır. Metalik madenin deniz dibinden arındırılması, canlı ortamının renklenmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca vatandaş, kumsalda demir tozu olan kuma yattığında kum sıcaklığı 20 derece ise 2 katına çıkar bu da vücuduna zarar verir" diye konuştu.

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