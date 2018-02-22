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Ayvalık’ta ilginç defin

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 23:04 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Ayvalık İlçesi Altınova Mahallesi'nde, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 76 yaşındaki Atila Yüksel, ateist olduğu gerekçesiyle vasiyeti üzerine ilginç bir şekilde defnedildi.

Ayvalık’ta ilginç defin

Hüsnü EVREN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık İlçesi Altınova Mahallesi'nde, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 76 yaşındaki Atila Yüksel, ateist olduğu gerekçesiyle vasiyeti üzerine ilginç bir şekilde defnedildi.
Ayvalık ilçesinin Altınova mahallesinde İskele Çamlık Sitesindeki yazlıklarında, oğlu Özgün Yüksel ile birlikte kalan Atila Yüksel (76), geçen Salı akşamı aniden fenalaştı. Ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yüksel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Altınova Belediyesi’nde babası Atila Yüksel’in defin işlemini yaptıran Özgün Yüksel, dini tören yapmayacaklarını, cenazeyi hastaneden geldiği şekilde tabut ile defnedeceklerini, imam ve cemaat de istemediğini söyledi. Özgün Yüksel, babasının cenazesi toprağa değmesin diye kazılan mezarın içine betondan bir yer yaptırdı.
Dün hastaneden alınan Atila Yüksel’in cenazesi mezarlığa getirdi. Atila Yüksel’in cenaze törenine İzmir Urla’daki evlerinde kalan eşi Nafiye Yüksel, oğulları Özgün Yüksel ve zabıta görevlileri, defin işlemini yapan görevliler ve aile tarafından çağrılan jandarmalar katıldı.
Sadece görevlilerin katıldığı defin işlemi esnasında, Özgün Yüksel babasının tabutunun içine önceden hazırladığı birlikte çekilen fotoğraflarını, tıraş takımını, çakısını ve tarağını bıraktı. Baba Atila Yüksel’in cenazesi, isteği üzerine tabutuyla beton mezara konarak, üzerine beton kapaklar kapatıldıktan sonra toprak atılarak defin işlemi gerçekleşti.
Hayatını kaybeden Atila Yüksel’in ateist olması nedeniyle vasiyeti üzerine defin işleminin bu şekilde gerçekleştiği öğrenildi.

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Ayvalık’ta ilginç definAyvalık’ta ilginç definAyvalık’ta ilginç definAyvalık’ta ilginç defin

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Öbür dünyada artık Allaha hesabını verirsin. Ataistler asla cennet yüzü görmeyecektir. Bu ayetle sabittir. Yazık etti kendine. Boşuna yaratılmadık. Allah bunun hesabını illaki soracaktır.
Allah rahmet eylesin demiyoruz tabiki. Kafası çalışan bir insan olarak vedalaşmış.
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