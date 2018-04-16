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Ayvalık’ta İYEP Semineri

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 19:03 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 16-20 Nisan tarihleri arasında MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen kısa adı ‘İYEP’ olan İlkokullarda Yetiştirme Programı Semineri başladı.Seminerin açılış töreni MEB’e bağlı Cunda Uygulama Oteli’nin konferans salonunda gerçekleşti.Programın açılış konuşmalarını; Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Fatih Başak, Seminer Eğitim Yöneticisi Hasan Ekinci yaptı.5 gün sürecek seminerin katılımcılarının, İlkokullarda görev yapan müdür ve müdür yardımcılarından oluştuğu öğrenildi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 16-20 Nisan tarihleri arasında MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen kısa adı ‘İYEP’ olan İlkokullarda Yetiştirme Programı Semineri başladı.
Seminerin açılış töreni MEB’e bağlı Cunda Uygulama Oteli’nin konferans salonunda gerçekleşti.
Programın açılış konuşmalarını; Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Fatih Başak, Seminer Eğitim Yöneticisi Hasan Ekinci yaptı.
5 gün sürecek seminerin katılımcılarının, İlkokullarda görev yapan müdür ve müdür yardımcılarından oluştuğu öğrenildi.

Ayvalık’ta İYEP Semineri

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Ayvalık’ta İYEP Semineri

Ayvalık’ta İYEP Semineri
2 / 6

Ayvalık’ta İYEP Semineri

Ayvalık’ta İYEP Semineri
3 / 6

Ayvalık’ta İYEP Semineri

Ayvalık’ta İYEP Semineri
4 / 6

Ayvalık’ta İYEP Semineri

Ayvalık’ta İYEP Semineri
5 / 6

Ayvalık’ta İYEP Semineri

Ayvalık’ta İYEP Semineri
6 / 6

Ayvalık’ta İYEP Semineri

Ayvalık’ta İYEP Semineri
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