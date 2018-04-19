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Ayvalık'ta "İyilik Yap Denize Atma" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 19:31 | Son Güncelleme

Dünya dalış rekortmeni Derya Can, Ayvalık’ta deniz temizliği yaptı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında deniz dibi temizleme çalışması yapıldı.

Dünya dalış rekortmeni Derya Can'ın yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki dalgıçların da katıldığı etkinlikte, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı sahilinde deniz dibi temizlik çalışması yapıldı. Bir saatlik etkinlikte denizden çıkarılan atıklar meydanda sergilendi.

Balıkesir Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikle, Balıkesir'deki turizmin en önemli merkezlerinden biri olan Ayvalık'ın tanıtımını Türkiye ve dünyaya yapabilmeyi amaçladıklarını söyledi.

Deniz dibi temizlik çalışmalarına katılan dünya dalış rekortmeni sporcu Derya Can da deniz temizliği etkinliğinin Kaymakamlık, Belediye ve TURMEPA Deniz Temiz Derneğinin ortak bir çalışması olduğunu söyledi.

Etkinliğe destek vermek amacıyla Çanakkale'den geldiğini belirten Can, şöyle konuştu:

"Deniz dibinden bir saatte çıkan çöpleri sergiledik. Gerçekten de denizlerimizi kirletiyoruz. Dünyada deniz temizliği çok önemli. Halkımızdan bu konuda biraz daha duyarlı olmalarını rica ediyorum. Çünkü denize atılan her pislik, geleceğimize emanet edeceğimiz denizlerimizi yok etmek demek. Biz bu bilinci çocuklarımıza öğreteceğiz, onlar da kendi çocuklarına öğretecekler. Umarım bundan sonra bu tarz etkinliklerle daha çok farkındalık oluşturulup, dikkat çekilebilir."

Can, bundan sonra bu tarz çalışmalara katılacağını ve destekleyeceğini aktararak, birkaç gün önce Çanakkale Limanı'nda da böyle bir etkinliğin yapıldığını, bunların artmasını dilediğini sözlerine ekledi.

Etkinliğe, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, TURMEPA Proje Koordinatörü Saygın Yörük ve vatandaşlar katıldı.

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Ayvalık Balıkesir deniz Dünya Dalış Rekortmeni Derya Can temizlik

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