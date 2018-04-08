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Ayvalık’ta korkunç trafik kazası; 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 05:07 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aşırı süratli olduğu belirtilen özel bir otomobil yol kenarındaki, üzerinde elektrik trafosu olan beton direğe çarptı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aşırı süratli olduğu belirtilen özel bir otomobil yol kenarındaki, üzerinde elektrik trafosu olan beton direğe çarptı. Kazada 3 genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; saat 01.00 sıralarında Ayvalık’ın Sefa-Çamlık Mahallesi’nin Çamlık Koyu mevkinde, ilçenin dünyaca ünlü turizm merkezi Sarımsaklı’dan ilçe merkezine gitmekte olan Gözde Çam (18) yönetimindeki 10 BEY 19 plakalı özel otomobil virajı alamayarak, yol kenarındaki Laka Deresi’nin önünde bulunan UEDAŞ’a ait elektrik trafosunun bulunduğu beton direğe hızla çarptı.
Kazada; lüks otomobil adeta hurda yığını haline gelirken, otomobilde bulunan sürücü Gözde Çam’ın yanı sıra otomobilde bulunan İbrahim Alper Yavaş (19) ve Mert Artur (22) aracın içinde sıkışarak feci şekilde hayatlarını kaybetti.
Olay yerine gelen Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerin 3 gencin cansız bedenlerini araçtan çıkarmak isterken, kaza nedeniyle büyük hasar gören direğin üzerindeki trafonun her an ekiplerin üzerine düşebilme ihtimali yeni bir faciayı beraberinde getirmesinden endişe edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda çıkartılan cesetler olay yerine sevk edilen 112 Acil Yardım Ambulanslarındaki ekiplerinin yardımıyla ceset torbalarına konuldu. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki çok sayıda ekibin kaza mahallini güvenlik şeridine alırken, olay yerine gelen 3 gencin yakınları sinir krizleri geçirdi. Bir vinç yardımıyla trafoyu taşıyan ve her an yıkılma tehlikesi olan beton direk yerinden söküldükten sonra enkaz haline gelen araç da sıkıştığı yerden kurtarıldı. 3 gencin cenazesi Ayvalık Devlet Hastanesi morguna daha sonra da otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ayvalık’ta korkunç trafik kazası; 3 ölü

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Ayvalık’ta korkunç trafik kazası; 3 ölü

Ayvalık’ta korkunç trafik kazası; 3 ölü
2 / 7

Ayvalık’ta korkunç trafik kazası; 3 ölü

Ayvalık’ta korkunç trafik kazası; 3 ölü
3 / 7

Ayvalık’ta korkunç trafik kazası; 3 ölü

Ayvalık’ta korkunç trafik kazası; 3 ölü
4 / 7

Ayvalık’ta korkunç trafik kazası; 3 ölü

Ayvalık’ta korkunç trafik kazası; 3 ölü
5 / 7

Ayvalık’ta korkunç trafik kazası; 3 ölü

Ayvalık’ta korkunç trafik kazası; 3 ölü
6 / 7

Ayvalık’ta korkunç trafik kazası; 3 ölü

Ayvalık’ta korkunç trafik kazası; 3 ölü
7 / 7

Ayvalık’ta korkunç trafik kazası; 3 ölü

Ayvalık’ta korkunç trafik kazası; 3 ölü
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