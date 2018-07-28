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Ayvalık'ta müzik festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 02:13 | Son Güncelleme

Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisinin organize ettiği festivalin açılış konseri etkinliği Taksiyarhis Anıt Müzesi'nde yapıldı

BALIKESİR (AA) - Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AİMA) tarafından düzenlenen müzik festivali, Alexander Rudin yönetimindeki AİMA Festival Orkestrası'nın verdiği konserle başladı.

Sabancı Vakfının ana sponsoru olduğu Ayvalık AİMA Müzik Festivali'nin ilk konseri Taksiyarhis Anıt Müzesi'nde gerçekleştirildi. Konserin salonunun dolması üzerine bazı davetliler, müzenin bahçesinde kurulan sinevizyon ekranından konseri izleme imkanı buldu.

Festival açılışında konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, AİMA'nın 20. kuruluş yıl dönümünü kutladığını hatırlattı.

Gençer, 20 yıl önce ufak bir heyecanla başlayan AİMA'nın büyüyerek bugüne kadar yüzlerce masterclass çalışmalarıyla konservatuvar öğrencilerine akademik eğitimler verdiğini belirterek, "Profesör Filiz Ali'nin başkanlığında çalışmalarını sürdüren AİMA, son 5 yıldır da klasik müzikseverler için kolay kolay bulunamayacak bir organizasyona imza atarak bu festivali düzenliyor. Bu çalışmalarıyla AİMA hem ülkemizin hem de Ayvalık'ın sesini uluslararası arenada büyük bir gururla duyurmayı başarıyor. Festivalin daha nice yıllarda aynı heyecan ve coşkuyla sürmesini arzu ediyoruz." dedi.

Daha sonra Gençer, AİMA Başkanı Prof. Dr. Filiz Ali ile üç yıldır İtalya'dan Ayvalık'a gelerek AİMA öğrencilerine akademik eğitim veren viyola virtüözü Marco Misciagna için Ayvalık Belediye Meclisi tarafından hazırlanan fahri hemşehrilik beratını takdim etti.

Açılış konuşmalarının ardından başlayan konserde, solistler Pelin Halkacı Akın ve Fahrettin Arda festival orkestrası eşliğinde Sebastian Bach ile Joseph Haydn'ın eserlerini seslendirdi.

Festivalin ikinci gününde soprano Canan Özgür, alto Cansın Hazan Bayrak, bariton Fehmi Cesur Özdemir ve bas Ali Göktürk'ün solist olarak yer aldığı A Capella Boğaziçi, Taksiyarhis Anıt Müzesi'nde sahne alacak.

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AİMA Ayvalık ayvalık uluslararası müzik akademisi Balıkesir müzik festivali Taksiyarhis

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