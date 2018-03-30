Ayvalık’ta okuma-yazma bilmeyen kalmayacak

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yurt genelinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kurslara katılımın geçen yıla kıyasla bu yıl,3 kat arttığı öğrenildi.

Ayvalık Kaymakamlığı öncülüğünde, Halk Eğitimi Merkezi tarafından yürütülen kurslara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda gerçekleşiyor.

Ayvalık’ın kırsal mahalleleri başta olmak üzere, Altınova ve Küçükköy Mahallelerinde 8 ayrı merkezde açılan 14 okuma-yazma kursuna 124 kursiyerin katıldığı öğrenildi.

İlçe genelinde Okuma Yazma bilmeyen kalmayacak sloganıyla sürdürülen okuma-yazma kurslarıyla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, kurslara katılan kursiyerlerin en gencinin 40, en yaşlısının ise 72 yaşında olduğunu söyledi.

Okuma-yazma kurslarının 15 Mayıs’a kadar süreceğini kaydeden Kaymakam Görgülüaslan, “Seyir bu şekilde devam ederse, kurs sayımızı arttırmayı planlıyoruz. Çünkü sürekli yeni kayıtlar alıyoruz. Ben, Mayıs 15’e kadar kursiyer sayımızın 200’e ulaşacağını düşünüyorum.” dedi.

Geçtiğimiz yıla nazaran bu yıl okuma-yazma kurslarına ilçe genelinde yaklaşık 3 kat daha fazla bir katılım olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Gökhan Görgülüaslan, okuma-yazma bilmeyen vatandaşların bunu bir utanç olarak gördükleri için bu kurslara katılmaktan başlangıçta çekindiğini de belirterek, “Ancak, torun sahibi olan teyzelerimiz ve amcalarımız okuma-yazma bilmemenin çilesini son derece derinden yaşıyorlar. Örneğin bir halk otobüsü ile gideceği yere ait otobüsün üzerinde yazan yazıları okuyamadığı için çok ciddi zorluklar yaşadığını söyleyen bir kursiyer teyzemiz ile uzun süre sohbet etmiş ve bu teyzemizin yaşadığı sorunlarını bana uzun uzun anlatmıştı. Bende o teyzemize okuma-yazmayı öğrenmemenin bir insan için ne kadar büyük bir kayıp olduğunu anlatmıştım” diye konuşarak, okuma-yazma bilmeyen vatandaşları mutlaka açtıkları bu kurslara katılmaya çağırdı.

Altınova Merkez İlkokulu’ndaki açılan okuma yazma kursuna katılan 66 yaşındaki İfakat Gürsoy da, kursa başladığı için çok heyecanlı olduğunu kaydederek, “4 çocuğum ve 10 torunum var. Çocuklarımı evlendirdim. Evde eşimle birlikte ikimiz kaldık. Bu süreçte okuma -yazma öğrenmeye imkân bulamadım. Şimdi 66 yaşından sonra okuma-yazma öğrenmek için buradayım. Çok mutluyum.” Dedi.

Kursiyerlerden 56 yaşındaki Fatma Dalman ise; okuma-yazma isteğinin 50 sene öncesinden bu yana içinde var olduğunu belirterek, “Samsun’un kırsalında bir köyde yaşıyordum. Okul bizim eve çok uzaktı. Çok istedim ama okula gidemedim. 8 kardeştik. Hiçbirimiz gidemedik okula. Bugün ise çok şükür okuma-yazma öğrenmeye başladım. Allah razı olsun öğretmenimizden. İnşallah öğreneceğim. Herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Okuma-yazma bilmeyen hiç kimse kalmasın” ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden 44 yaşındaki Döndü Karabulut da, çocukluğundan bu yana okuma-yazma hevesinin son derece yoğun olduğunu vurgulayarak, “Okuma-yazmayı gerçekten çok istiyorum. Okuma-yazma bilmemenin çok zorluğunu çekiyorum. Otobüslerde, hastanelerde çok zorlanıyorum. Gerçekten de okuma-yazma bilmemek, en büyük cahillik, en büyük zorluk. Ben bunun zorluğunu çok çektim” dedi.

Fatma Figendemir adlı 54 yaşındaki kursiyer de, erken yaşta evlenip, çocuklarını büyütebilme telaşına düşmesi nedeniyle okuma- yazma öğrenemediğini kaydederek, bu kursların açılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra emeği geçen herkese teşekkür etti.

Okuma-yazma kursunu öğretmeni Nazan Süpürgeci ise; açılan kursa katılan tüm kursiyerleriyle gurur duyduğunun altını çizerek, “Onlarla beraber olmaktan çok mutluyum. Onların okuma-yazma öğrenme sevincini paylaşmaktan gururluyum. Kursiyerlerim benim için ayrı ayrı özel ama onların arasındaki belirli bir yaşa gelen teyzelerimizin bu kurslara katılması apayrı bir anlam taşıyor. Çok keyifli. Onlar okudukları zaman bunun bendeki heyecanı ve tarifi benim için tarif edilemez.” diye konuştu.