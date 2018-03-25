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Ayvalık’ta Panagıa Phaneromeni Ayazması yeniden turizmin hizmetinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 19:02 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Panagıa Phaneromeni Ayvalık Ayazması’nın restorasyonu Ayvalık Belediyesi ve birçok gönüllülerin işbirliği ile tamamlanarak kültür ve turizm alanında hizmete sokuldu.Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, ÇEKÜL Vakfı Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı Prof.

Ayvalık’ta Panagıa Phaneromeni Ayazması yeniden turizmin hizmetinde

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Panagıa Phaneromeni Ayvalık Ayazması’nın restorasyonu Ayvalık Belediyesi ve birçok gönüllülerin işbirliği ile tamamlanarak kültür ve turizm alanında hizmete sokuldu.
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, ÇEKÜL Vakfı Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, TKB’nin üyesi 120 belediye başkanın katıldığı Tarihi Kentler Birliği Ayvalık Bölge toplantısı sonrası hizmete sunulan Ayazma bu tarihten itibaren ziyaret edilebilecek.
Restorasyonu tamamlanan Panagıa Phaneromeni Ayazması’nın açılış töreninde konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, “Kentsel sit alanı içerisinde yer alan Ayazma, dar sokaklarla çevrili. Bu dar sokaklarda 19. Yüzyıla ait eski dokuyu oluşturan evler yer almaktadır. Ayazma kutsal su anlamına geliyor ve bu suyu içen kişiye şifa verdiği, arzularının gerçekleştiğine inanılıyor. İnanç gözetmeksizin herkes son yüzyıllarda ayazmaları ziyaret ediyordu. Panagia Ortodokslarca Meryem Ana’ya verilen addır. Phaneromeni ise canlanan yeniden doğan anlamına gelir. Ayvalıklı Evaggelini isimli 1851 yılında 16 yaşlarında bir kız çocuğunun görmüş olduğu rüya sonucu burası kazıldı. 1852 yılında Meryem Ana’nın ikonası ve kutsal su bulundu ve 1890 yılında buraya büyük bir Ayazma inşa edildi. Yani burası Meryem Ana için yapılmıştır. Neo-klasik üslupla ve Ayvalık’ın yöresel malzeme olan sarımsak taşı kullanarak yığma sistemde inşa edilen Ayazma, yenileme çalışmaları sonucunda sadece Ayvalık’ın tarihi dokusuna değil, ulusal kültür mirasımıza çok önemli bir kazanım oldu. Çevre de sosyal alanlar oluşturup, bu sokaklarda insanların uzun süre vakit geçirmesini sağlamak istiyoruz” dedi.

Ayvalık’ta Panagıa Phaneromeni Ayazması yeniden turizmin hizmetinde

Ayvalık’ta Panagıa Phaneromeni Ayazması yeniden turizmin hizmetinde

Ayvalık’ta Panagıa Phaneromeni Ayazması yeniden turizmin hizmetinde

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