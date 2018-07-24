Ayvalık'ta sokak hayvanları yararına festival

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 3-5 Ağustos'ta sokak hayvanları yararına düzenlenecek "Patifest"te elde edilecek gelirle köpek barınağına ameliyathane yapılacak.
Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, festivalin tanıtımına ilişkin bir otelde düzenlenen toplantıda, ilçede güzel bir faaliyetin gerçekleştirileceğini, bunun için de çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Festivalin, Sarımsaklı pazar yerinde 3-5 Ağustos'ta yapılacağını anlatan Gençer, "Böyle bir etkinlikle farkındalık oluşturulacağını düşünüyorum. Ayvalık'ta hayvanlara sevgiyle yaklaşan insanlar oldukça fazla. Hepimizin bu dünyanın bir parçası olduğunu, canlıların da ekolojik denge içerisindeki önemini unutmadan yaşamalıyız. Havaya, suya, doğaya sahip çıktığımız kadar canlılarına da sahip çıkmalıyız. Onları önce zihnimizde ve kalbimizde daha sonra ise gerçekten sahiplenmeliyiz." dedi.
Gençer, Ayvalık'ta ilk kez düzenlenecek "Patifest"e tüm hayvanseverleri davet etti.
Konserler, müzik dinletileri, çeşitli gösteriler ve söyleşilerin yapılacağı festivalden elde edilecek gelirle Ayvalık Belediyesi'nin köpek barınağına ameliyathane yapılması planlanıyor.
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