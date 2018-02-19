Ayvalık’ta ‘Sosyal Meddahlar’ kırdı geçirdi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Sosyal Meddahlar’ adlı tiyatro gösterimine ilgi yoğun oldu.

Ayvalık Belediyesi’ne ait İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde halka açık ve ücretsiz olarak organize edilen gösterimde; AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Kıtay ile önetici arkadaşlarının yanı sıra yaklaşık 500 tiyatro sever vatandaş hazır bulundu.

Gösterimde; özel bir internet sitesi üzerinden hizmet veren navigasyon firmasının ünlü sesi ve Youtube’da milyonlarca kişinin takip ettiği İnstagram fenomeni Sıla Erkan’ın yanı sıra; ‘Güldür Güldür’ programında tek kişilik gösteriler yapan Alpay Erdem, BKM Mutfak’da tek kişilik oyunu ile seyirci karşısına çıkan ve İnstagram videoları ile tanınan Cem İşçiler’in tek kişilik parodileri izleyenleri kahkahalara boğdu.

Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun en önemli değerlerinden olan meddahlığı, saygılı ve modern bir şekilde sunan, kahkaha dolu gösterimde; Barbaros Uzunöner, Sıla Erkan, Cem İşçiler, Volkan Kantoğlu ve Alpay Erdem izleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Barbaros Uzunöner’in yazıp, yönettiği oyunla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Kıtay, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Ayvalık’ta düzenlenen gösterim için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’na teşekkür etti.

Başkan Kıtay, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin bundan sonra da Ayvalık’ta; konferans, söyleşi, konser gibi etkinliklerin süreceğinin müjdesini verdi.

Düzenledikleri organizasyonla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Soner Korkmaz ise; geçtiğimiz ay itibariyle Balıkesir genelinde kültür ve sanat sezonunu açtıklarını vurgulayarak, “Bu anlamda Balıkesir’imizin ilçelerinde kültür ve sanat adına etkinlikler yapıyoruz. Şubat ayı içerisinde 8 ilçede toplam 21 adet kültür ve sanat programı yaptık. Bunların içinde yetişkin ve çocuk tiyatroları, söyleşilerle, paneller de vardı. Önümüzde Mart ayı içersinde de 18 ilçede 41 adet kültür ve sanat programımız olacak. Bugün de bir yetişkin oyunu olan ‘Sosyal Meddahlar’ adını taşıyan oyunumuzu Ayvalıklılarla buluşturduk.” dedi.

Balıkesir’de bugüne kadar yöresel kültür sanat adına birçok etkinliklerin yapıldığını belirten Soner Korkmaz, “Biz daha çok modern kültürü, modern sanatı yansıtan programlar yapmak istiyoruz. Bu anlamda il genelinde yaptığımız araştırmalarda vatandaşlarımızın talepler doğrultusunda her ilçede o ilçenin sosyo-kültürel yapısına uygun olarak etkinlikler planladık. Amacımız, vatandaşlarımızı kültür ve sanat adına paylaşımlarda bulunmasını sağlamak ve bu anlamda hazırladığımız programları vatandaşlarımıza sunmak olacaktır.” diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Soner Korkmaz, kültür ve sosyal anlamda kendilerine yapılan her başvuruyu değerlendirdiklerini de belirterek, ilçelerdeki sanatsal gösterimler yapan tiyatro toplulukları ve gruplara da yeşil ışık yakmayı ihmal etmedi.