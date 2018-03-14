HABER

Ayvalık'ta tiyatro oyuncusu evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 00:31 | Son Güncelleme

Ayvalık'ta tiyatro oyuncusu evinde ölü bulundu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tiyatro oyuncusu Namık Uğurlu, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık'ta tiyatrolarda sahneye çıkan Namık Uğurlu'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Polis ve sağlık ekipleri, Uğurlu'nun Barbaros Caddesi 1. Sokak'taki evine giderek çilingir yardımıyla kapı açtı. Eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Namık Uğurlu'nun öldüğünü belirledi.

Uğurlu'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasındaTürkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında
Olay sözler! Hülya Avşar'a ders gibi yanıt! Olay sözler! Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!
Böyle evlat olmaz olsun!Böyle evlat olmaz olsun!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ayvalık Balıkesir tiyatrocu evinde ölü bulundu

En Çok Okunan Haberler

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

Aydın'da panik! Sayı her geçen dakika artıyor

Aydın'da panik! Sayı her geçen dakika artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Üniversiteleri, kışladan kampüse dönüştürdük (2)

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Üniversiteleri, kışladan kampüse dönüştürdük (2)

Güvenlik uzmanı Ağar: Teröristlerin amacı Anadolu’yu işgal etmek

Güvenlik uzmanı Ağar: Teröristlerin amacı Anadolu’yu işgal etmek

Güvenlik uzmanı Ağar: Afrin bölgesinde 15 bin civarında terörist bulunmakta

Güvenlik uzmanı Ağar: Afrin bölgesinde 15 bin civarında terörist bulunmakta

Diriliş Senfonisi seyirciyle buluşuyor

Diriliş Senfonisi seyirciyle buluşuyor

Alanya’ya şehit ateşi düştü

Alanya’ya şehit ateşi düştü

Amasya'ya şehit ateşi düştü

Amasya'ya şehit ateşi düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.