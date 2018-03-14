Ayvalık'ta tiyatro oyuncusu evinde ölü bulundu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tiyatro oyuncusu Namık Uğurlu, evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Ayvalık'ta tiyatrolarda sahneye çıkan Namık Uğurlu'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Polis ve sağlık ekipleri, Uğurlu'nun Barbaros Caddesi 1. Sokak'taki evine giderek çilingir yardımıyla kapı açtı. Eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Namık Uğurlu'nun öldüğünü belirledi.
Uğurlu'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.
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