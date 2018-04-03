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Ayvalık'ta, Yunanistan için vize başvuruları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 19:31 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Ticaret Odası ve Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu arasında imzalanan protokol ile Yunanistan vizesi başvuruları alınmaya başlandı.

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Ticaret Odası ve Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu arasında imzalanan protokol ile Yunanistan vizesi başvuruları alınmaya başlandı.

Ayvalık Ticaret Odası ve Yunanistan İzmir Başkonsolosluğu arasında 1 yıldır sürdürülen çalışmaların ardından mart ayında, Yunanistan vizesi başvurusu protokolü imzalandı. Ayvalık'ta, Yunanistan'a vize başvuru işlemleri, Avrupa Birliği’ndeki (AB) 27 ülkenin vize işlemlerini gerçekleştiren İsviçre kökenli 'VFS Global' şirketi tarafından yürütülecek.

Ayvalık Ticaret Odası binasında oluşturulan büroda, hafta içi her gün 08.30 ile 12.00 saatleri arasında vize başvuruları kabul edilecek; 20 eurosu servis bedeli olmak üzere 80 euro karşılığında 5 gün içinde Schengen vizeleri başvuru sahiplerine iletilecek.

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Benhan İbrahim Kantarcı, düzenlediği basın toplantısıyla konuyu kamuoyuyla paylaştı. Yunanistan'a geçiş izni için vize hizmetinin Ayvalık’ta yaşayanların ayağına getirildiğini belirten Başkan Kantarcı, şöyle konuştu:

"Vize almak için İzmir’e gitme zorunluluğu ortadan kalktı. 1 yıldır bu konuda çalışma yapıyoruz. İşlemler dün itibariyle başladı. Ayvalık hudut kapısı bölgemizin Avrupa’ya açılan önemli bir noktasıdır. Geçen yıl İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia ile görüşmelerimiz neticesinde odamız bünyesinde vize işlemleri 2 Nisan tarihinden itibaren VFS Global Şirketiyle başlatmış bulunuyoruz. Vize başvurularında yolda bir gün harcanıyordu. Zaman ve paradan tasarruf edilecek. Ayvalık’tan Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş sayısının 83 bin civarında olduğunu öğrendik ve her sene 3 bin kişi pasaport işlemleri için başvuruyor. Başvurular artık İzmir yerine Ayvalık’tan yapılacak. Çevre il ve ilçelerden birçok kişi İzmir yerine Ayvalık’a gelecektir. Ayvalık’ta şu an turizm acentelerinin 700-800 civarında olan vize işlemlerinin yoğunlaşacağını düşünüyoruz. Odamızın Ayvalık’a ve üyelerine bir katkısı söz konusu. Kira almıyoruz, odamızı bu işlem için verdik. Üyelerimize nasıl faydamız olur, Ayvalık’a turizm anlamında nasıl bir katkıda bulunabiliriz diyerek hareket ettik."

'VFS Global' Türkiye Operasyon Sorumlusu Sertan Aslantürk ise “Türkiye’de 24 ülkeyi temsil ediyoruz. Şirketimiz Türkiye’de Antalya, Bodrum Marmaris, Kuşadası İzmir ‘de vize işlemlerini yürütüyor. Bu çalışmaya Ayvalık’ta katıldı. Ayvalık’taki vize başvuru işleminden İzmir, Manisa gibi 12 il yararlanabilecek” dedi.

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