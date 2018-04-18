Ayvalık’ta Zübeyde Hanım’ın öğrencileri hayata dokunuyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde sürdürülen “Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi” kapsamında; Ayvalık Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde hummalı çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda; “Zübeyde Hanım Öğrencileri Hayata Dokunuyor” sloganı ile harekete geçen okulun öğretmen ve öğrencileri, okul idaresinin de öncülüğünde, 4 ayrı ekip halinde Ayvalık’ta yaşayan 8 ihtiyaç sahibi aileyi, Ayvalık Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığı ile tespit ettikten sonra bu ailelere yönelik çalışmalarını başlattı.

Proje kapsamında; ilçede tespit edilen belirli sayıdaki ihtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç durumdaki kişilerin, hayatlarını kolaylaştırıcı bilgilendirme ya da yardımların yapıldığı bildirilirken, bunun dışında da bu yoksula aileleri onları sevindirecek, mutlu edecek maddi ya da manevi dokunuşların, toplum hizmeti kapsamında belirli bir plan ve proje dâhilinde yerel imkânlarla yapıldığı kaydedildi.

Projenin kapsamında Okul Müdürlüğü başkanlığında, bölüm şefleri, kulüp rehber öğretmenleri, Bilişim Teknolojileri Alanı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı, Güzellik ve Saç Bakımı Alanı ve Yiyecek İçecek Alanında okumakta olan 10-11-12. Sınıf gönüllü öğrencileri görevlendirildiği bildirildi.

Projeyle ilgili muhabirimizin sorularını yanıtlayan Okul Müdürü İsmail Yavaş, projeyle öğrencilerin sahip oldukları millî, manevî, ahlaki, insanî ve kültürel değerleri geliştirmelerinin sağlanılmaya çalışıldığını belirterek, “Bu projeyle; yardımlaşma, ihtiyaç sahibine yardım etme, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilecektir. Hoşgörüye, saygıya sevgiye, mesleğe ve sanata duyarlı tutum ve davranışa sahip, başarılı bireyler olarak yetişmeleri sağlanacaktır. Toplumda kalıcı gönül köprüleri kurmaları, sosyal becerilerinin ve kendilerine olan güvenlerinin geliştirilmesi, sosyal ve kültürel alanda okulunu temsil etme bilinci kazandırılacaktır. Ders dışı zamanlarını verimli geçirmelerinin sağlanması, okula olan aidiyet duygularının güçlendirilmesi, gerçek hayatta iş başı eğitimleri ile mesleki becerinin geliştirilmesi sağlanacaktır. Bütün bunların yanı sıra; ihtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç kişilerin; incitilmeden, kalplerini kırmadan yardım edilmesi, hayata tutunmalarına katkıda bulunmak büyük önem arz etmektedir” dedi.

Müdür Yavaş, projeyle; yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesi suretiyle toplumsal duyarlılığın artırılması, Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin tanıtılması, öğrenci ve öğretmenlerin toplumla bütünleştirilmesinin hedeflendiğine de işaret etti.

İsmail Yavaş; proje kapsamında, öğrencilerin zamanlarını verimli geçirerek istenmeyen ortamlarda bulunmalarının veya yanlış arkadaşlıklar kurmalarının önlenmesinin yanı sıra uyuşturucu ve diğer zararlı maddeleri kullanmalarının engellenmesi, şiddete eğilim duyanların kontrol altına alınmasının sağlanması, okula olan aidiyetin, akademik ve sosyal başarılarının artırılması, okul devamsızlıklarının azaltılması ile öğrencilerde yeni ilgi alanlarının oluşturulmasının önünün açıldığını belirtti.

Müdür Yavaş, proje çerçevesinde muhtaç ve ihtiyaç sahibi kişilere, okulda uygulanan alanlara göre yapılabilecek iş ve işlemleri de şu şekilde sıraladı;

“Hijyen ve saç bakımı, Kişisel bakım, çocuk bakımı, hastalıklardan korunma, Gıda güvenliği, sağlıklı ve dengeli beslenme, Giyeceklerin bakım ve onarımlarının yapılması, Güvenli internet kullanımı, E-Devlet hizmetleri, E-Hizmetlerin kullanımı, Yaşlıların anıların belirli bir yerde toplanması için anı yazmalarına yardım edilmesi, anıların bir kitapta toplanması, Hasta ve yaşlılara kitap okuma faaliyeti, Masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar gibi cihazlarını bakım, ayar işlerini yapmakç İnternet üzerinden alışveriş, interneti eğitim için kullanma, bilgisayar kullanımı ile ilgili olarak uygulamalı eğitim vermek.”

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Yavaş; Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmış projenin olup, 31 Mayıs 2018 tarihine kadar süreceğini de sözlerine ekledi.