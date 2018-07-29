HABER

Ayvalık'tan Yunanistan'a vize başvurularına ilgi arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 10:35 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Ticaret Odası ve Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu arasında imzalanan protokol ile başlayan vize işlemleri, tatilcilerin yüzünü güldürdü.

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Ticaret Odası ve Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu arasında imzalanan protokol ile başlayan vize işlemleri, tatilcilerin yüzünü güldürdü.
Ayvalık Ticaret Odası ve Yunanistan İzmir Başkonsolosluğu arasında sürdürülen çalışmaların ardından Mart ayında, Yunanistan vizesi başvurusu protokolü imzalandı. Ayvalık Ticaret Odası hizmet binası içerisinde oluşturulan büroda Yunanistan'a vize başvuru işlemleri, Avrupa Birliği'ndeki (AB) 27 ülkenin vize işlemlerini gerçekleştiren İsviçre kökenli 'VFS Global' şirketi tarafından yürütülmeye başlandı.
AYVALIK'TAN YUNANİSTAN'A HER YIL 80 BİN KİŞİ GEÇİYOR
Ayvalık'tan Yunanistan'a her yıl 80 bin kişinin geçiş yaptığını belirten Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, kurulan büro ile Yunanistan'a vize için İzmir'e gitme zorunluluğunun ortadan kalktığını söyledi. Ayvalık hudut kapısının Avrupa'ya açılan önemli bir nokta olduğunu ifade eden Mustafa Büyükçıvgın, şöyle konuştu:
"Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu ile imzaladığımız protokol neticesinde, vize başvuru işlemleri VFS Global Şirketi tarafından yürütülmektedir. Vize başvurularında yolda bir gün harcanıyordu, bu önlendi, zaman ve paradan tasarruf ediliyor. Ayvalık’tan Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş sayısı her yıl ortalama 80 bin civarında, her yıl binlerce kişi vize işlemleri için başvuruyor. Başvurular artık İzmir yerine Ayvalık’tan yapılıyor. Çevre il ve ilçelerden birçok kişi İzmir yerine Ayvalık’a geliyorlar. Ayvalık’ta şu an vize işlemleri yoğunlaşmış durumda. Odamızın Ayvalık’a ve üyelerine bir katkısı söz konusu. Bu yüzden de firmadan herhangi bir kira bedeli almıyoruz. Bu işlemler için bir odamızı tahsis ettik. Üyelerimize nasıl faydamız olur, Ayvalık’a turizm anlamında nasıl bir katkıda bulunabiliriz diyerek hareket ettik."
Vize işlemlerinin yürüten 'VFS Global' Türkiye Operasyon Sorumlusu Sertan Aslantürk ise Türkiye'de 24 ülkeyi temsil ettiklerini söyledi. Ayvalık'tan Nisan ayından itibaren 400 vize başvurusu aldıklarını belirten Aslantürk, günde ortalama 5 kişinin vize işlemlerini yürüttükleri bildirdi.

FOTOĞRAFLI

Ayvalık'tan Yunanistan'a vize başvurularına ilgi arttıAyvalık'tan Yunanistan'a vize başvurularına ilgi arttıAyvalık'tan Yunanistan'a vize başvurularına ilgi arttı

PARTNERYanlış biliyoruz! Bu besin kilo aldırıyorYanlış biliyoruz! Bu besin kilo aldırıyor
Komşuların kedi kavgasıKomşuların kedi kavgası
Kamudaki şoförlere dernek kalkanıKamudaki şoförlere dernek kalkanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan tarihi teklif! BRICS'e 'T' eklensin

Erdoğan'dan tarihi teklif! BRICS'e 'T' eklensin

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'den şeker fabrikalarıyla ilgili olay iddia!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'den şeker fabrikalarıyla ilgili olay iddia!

Ünlülere şantaj yapan çetenin yazışmaları çıktı: 'Elimde 15 bin ünlü numarası var'

Ünlülere şantaj yapan çetenin yazışmaları çıktı: 'Elimde 15 bin ünlü numarası var'

Fatih Terim, Club Africain - Galatasaray maçında çıldırdı

Fatih Terim, Club Africain - Galatasaray maçında çıldırdı

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Büyükelçilerden Türkiye'ye alçak tehdit!

Büyükelçilerden Türkiye'ye alçak tehdit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Bedelli askerlik yapacaklar 21 gün temel eğitimin zamanını seçebilecek mi?

Bedelli askerlik yapacaklar 21 gün temel eğitimin zamanını seçebilecek mi?

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Haydarpaşa Garı'nda erken ve genç Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar bulundu

Haydarpaşa Garı'nda erken ve genç Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar bulundu

Meteoroloji'den İstanbullulara pazar uyarısı! (29 Temmuz Pazar hava durumu)

Meteoroloji'den İstanbullulara pazar uyarısı! (29 Temmuz Pazar hava durumu)

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.