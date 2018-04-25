İSTANBUL (AA) - Ünlü Rus ressam İvan Ayvazovski'nin "Ay Işığında İstanbul" adlı eseri 450 bin lira bedelle satışa sunulacak.

Konuya ilişkin açıklamaya göre, SwissOtel'de 6 Mayıs'ta düzenlenecek olan 49. Beyaz Müzayede'de, önemli koleksiyonlardan derlenmiş 234 eser satışa çıkarılacak.

Müzayedede, Osmanlı ve cumhuriyet dönemi klasik resim sanatının önemli temsilcilerinin tablolarının yanı sıra, oryantalist eserler de satılacak.

Ayvazovski'nin "Ay Işığında İstanbul" adlı eserinin 450 bin ile 900 bin lira arasında bedelle sanatseverlerin karşısına çıkacağı müzayedede, Halil Paşa'nın "Haliç'te Yelkenliler", Hoca Ali Rıza'nın "Sapanca", Nazmi Ziya'nın "Kandilli Sırtlarından", "Hamidiye Sebili" ve "Büyükada'da Ağaçlar", İbrahim Çallı'nın "Ada'da Bahçede Sohbet", Hikmet Onat'ın "Büyükdere" ve "Boğaz Sırtlarından", Şevket Dağ'ın "Cami İçi", Sami Yetik'in "Kadifekale" ve Mahmut Cuda'nın "Kavun ve Mavi Kase'de Meyveler" isimli yapıtları yer alıyor.

Müzayedenin oryantalist eserlerden oluşan bölümü de "İstanbul Resimleri" ile bilinen meşhur oryantalist sanatçıların tipik ve ihtişamlı yapıtlarını içeriyor. Bu bölümde satışa sunulan eserler arasında Saray Ressamı Fausto Zonaro'nun "İstanbul Sokağı", "Otoportre" ve "Galata'da İskelede Yelkenliler", Gemain Fabius Brest'in "İstanbul'da Bir Sokak", Leonardo De Mango'nun "Haydarpaşa'da Çay Bahçesi", François Leon Prieur Bardin'in "Yeni Camii ve Çarşı", "Kireçburnu" ve "Cihangir'den Sarayburnu", Ludwig Deutsch'un "İtaat", Alexei Alexeievich Harlamoff'un "Beyaz Örtülü Kız Portresi" ve Fabio Fabbi'nin "Avluda Dans Eden Cariyeler" isimli tablosu bulunuyor.

Eserler, 26 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında da Beyaz Space'de sanatseverler tarafından görülebilecek.

