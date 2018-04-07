HABER

Ayyıldız Cami’nde çalışmalar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 14:51 | Son Güncelleme

Sivas’ın yeni sembollerinden biri olacak Ayyıldız Cami inşaatı hız kazandı.

Ayyıldız Cami’nde çalışmalar sürüyor

Sivas’ın yeni sembollerinden biri olacak Ayyıldız Cami inşaatı hız kazandı. Belediye Başkanı Sami Aydın cami inşaatında çalışan işçilerle yemek yedi.
Yukarı Tekke mezarlık alanında inşa edilen Ayyıldız temalı caminin kaba inşaatı bitti. Cami yönetimi tarafından işçilere öğle yemeği verildi. Yemeğe Belediye Başkanı Sami Aydın’ın yanı sıra Ayyıldız Cami Yönetim Kurulu Başkanı Naci Süha, cami yönetimi ve belediye meclis üyeleri katıldı. Kaba inşaatı tamamlanan Ayyıldızlı camiyi gezen Başkan Aydın ve beraberindekiler cami yönetiminden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sivas Beleyesi tarafından başlatılan cami projesi, aynı zamanda kentteki cenaze işlemlerinin tek bir merkezden yapılamasını sağlayacak. Böylece cenaze namazlarında oluşan trafik yoğunluğu da ortadan kalkacak. Hayırsever vatandaşların da katkıları ile devam eden cami inşaatının kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.

Ayyıldız Cami’nde çalışmalar sürüyor

Ayyıldız Cami’nde çalışmalar sürüyor

Ayyıldız Cami’nde çalışmalar sürüyor

Görüldüğü yerde müdahale edilecekGörüldüğü yerde müdahale edilecek
Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? Flaş açıklamaÜniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? Flaş açıklama
AB heyeti Türkiye'ye geliyor!AB heyeti Türkiye'ye geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksim İlk Yardım Hastanesi'nden yine duman yükseldi

Taksim İlk Yardım Hastanesi'nden yine duman yükseldi

CHP Çorum mitinginde Rabia işareti yapınca ortalık karıştı

CHP Çorum mitinginde Rabia işareti yapınca ortalık karıştı

Serkan Çelebi yakalandı!

Serkan Çelebi yakalandı!

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! İşte 2018 YÖKDİL sınav sonucu sorgulama sayfası

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! İşte 2018 YÖKDİL sınav sonucu sorgulama sayfası

Kayınpeder-damat arasında yasak aşk iddiası... Olayla ilgili şok sözler: Kendi eşcinselliğini saklıyor

Kayınpeder-damat arasında yasak aşk iddiası... Olayla ilgili şok sözler: Kendi eşcinselliğini saklıyor

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.