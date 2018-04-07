Ayyıldız Cami’nde çalışmalar sürüyor

Sivas’ın yeni sembollerinden biri olacak Ayyıldız Cami inşaatı hız kazandı. Belediye Başkanı Sami Aydın cami inşaatında çalışan işçilerle yemek yedi.

Yukarı Tekke mezarlık alanında inşa edilen Ayyıldız temalı caminin kaba inşaatı bitti. Cami yönetimi tarafından işçilere öğle yemeği verildi. Yemeğe Belediye Başkanı Sami Aydın’ın yanı sıra Ayyıldız Cami Yönetim Kurulu Başkanı Naci Süha, cami yönetimi ve belediye meclis üyeleri katıldı. Kaba inşaatı tamamlanan Ayyıldızlı camiyi gezen Başkan Aydın ve beraberindekiler cami yönetiminden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sivas Beleyesi tarafından başlatılan cami projesi, aynı zamanda kentteki cenaze işlemlerinin tek bir merkezden yapılamasını sağlayacak. Böylece cenaze namazlarında oluşan trafik yoğunluğu da ortadan kalkacak. Hayırsever vatandaşların da katkıları ile devam eden cami inşaatının kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.