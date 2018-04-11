Azerbaycan Büyükelçiliği’nde seçim heyecanı

Azerbaycan Büyükelçiği’nde kurulan sandıklarda Azerbaycan vatandaşlarının oy kullanma işlemi başladı. Cumhurbaşkanı seçimi için heyecanlı olan Azerbaycanlılar, sonucun ülkelerine ve milletlerine hayırlı olmasını diledi.

Azerbaycanlılar, cumhurbaşkanı seçimi için Azerbaycan Büyükelçiği’nde kurulan sandıklarda oy kullanma işlemlerini yerine getiriyor. Yeniden aday olan mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de dahil toplam 8 aday arasından, bundan sonraki 7 yılda ülkeyi yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanan Azerbaycan vatandaşları seçim sonucunun hayırlı olması temennilerinde bulundu.

Oy kullanlardan TÜRKSOY Azerbaycan Ülke Temsilcisi Elçin Gaffarlı, “Bugün Azerbaycan’da bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Biz de yurt dışında yaşan Azerbaycan vatandaşları olarak Azerbaycan Büyükelçiliği’nde oyumuzu kullandık. İnşallah hayırlı olur. Azerbaycan için türk dünyası için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah iyi olur” ifadelerini kullandı. Metanet Gaffarlı da oyunu kullandıktan sonra seçimle ilgili görüşlerini belirtti. Gaffarlı, “ 10 seneye yakın Ankara’da yaşıyoruz. Bugün vatandaşlık borcumuzu yerine getirdik. Kendi görüşümüze göre oyumuzu kullanmaya geldik. Seçim çok güzel bir atmosferde geçti. Her şey çok iyiydi. Umarım sonuçlar belli olunca hayırlara vesile olur” şeklinde konuştu.

Seçimde Yeni Azerbaycan Partisinin adayı mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev’in yanı sıra Birleşik Azerbaycan Halk Cephesi Partisinin adayı Kudret Hasanguliyev, Sosyal-Demokrat Partinin adayı Araz Alizade, Azerbaycan Milli Diriliş Hareketi Partisinin adayı Ferec Quliyev, Azerbaycan Halk Cephesindeki muhaliflerin adayı Razi Nurullayev, Çağdaş Müsavat Partisi adayı Hafız Hacıyev, bağımsız aday Zahid Oruç ve Demokrat Parti adayı Serdar Memmedov yarışacak.