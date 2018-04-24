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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 21:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev onuruna akşam yemeği verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev onuruna akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti.

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