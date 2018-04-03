Azerbaycan cumhurbaşkanı seçimine hazırlanıyor

"Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e karşı yaklaşımı belirlemek ve faaliyetlerine yönelik düşünceleri öğrenmek" amacıyla yöneltilen soruya katılımcıların yüzde 58,7'si "ülke ekonomisinin gelişmesini sağlıyor", yüzde 75'i "vatandaşlarla ilgileniyor", "Azerbaycan'ı uluslararası alanda iyi bir şekilde temsil ediyor", yüzde 60,7'si de “ülkenin güvenliğini sağlıyor” şeklinde yanıtladı.

Seçmenin yüzde 10'unun ilk kez oy kullanacağı belirlenen ankette, "Cumhurbaşkanı seçimi bugün yapılsaydı ve aşağıdaki kişiler aday olsaydı, kim için oy kullanırdınız?" sorusuna katılımcıların yüzde 82,9'u mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yanıtını verdi.

Katılımcıların yüzde 74'ü "Azerbaycan'da parlamento veya cumhurbaşkanı seçimlerine genellikle ne oranda katılırsınız?" sorusuna "Her zaman” cevabını verdi.

BAKÜ(AA) - ABD ve Fransa merkezli anket şirketleri ile sivil toplum örgütlerinin 11 Nisan'daki cumhurbaşkanı seçimine ilişkin Azerbaycan'da yaptığı anketlerde, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in oyunun yüzde 83 civarında olduğu tespit edildi.

- Anketten Aliyev’e yüzde 83,4 oy çıktı

Merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan, sosyal araştırmalar dalında deneyim sahibi OpinonWay örgütü ve "Sivil Toplum Uğruna" Bağımsız Danışma ve Yardım Merkezi de ülkedeki sosyopolitik ve sosyoekonomik durum değerlendirmesinin yanı sıra halkın seçimlere katılım oranını incelemek amacıyla mart ayında kamuoyu araştırması yaptı. Ankete, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve işgal altındaki bölgeler dışındaki şehir ve ilçelerde yaşayan bin 200 kişi katıldı.

Sosyal, siyasi ve ekonomik alanlarda mevcut durumun ne derece tatmin edici olduğunu öğrenmek amacıyla yöneltilen soru üzerine, katılımcıların yüzde 67,6’sı ulusal güvenlik, yüzde 66,1’i istihdam olanakları ve yüzde 60,4’ü suçla mücadele konularının kendilerini tatmin ettiğini vurguladı. Katılımcıların yüzde 78,2'si ülkedeki mevcut en önemli sorunu Dağlık Karabağ ve çevre bölgelerin Ermenistan silahlı birlikleri tarafından işgal edilmesini olarak görüyor.

Katılımcıların yüzde 68,9'u ülkedeki siyasi düzenden memnun. Ankete katılanların yüzde 81,4'ü Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir cumhurbaşkanı olarak faaliyetlerinden memnun olduğunu söyledi.