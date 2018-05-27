Azerbaycan Cumhuriyeti 100. yılını kutluyor

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, "Acılarla yoğrulmuş bir coğrafyada 100. yaşını kutlayan Azerbaycan, günümüzde bölgesinin parlayan bir yıldızı olmuştur." ifadesini kullandı.

Ünüvar, yayımladığı mesajla Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü kutladı.

Ünüvar, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın 28 Mayıs 1918’de acılarla yoğrulmuş bir coğrafyada kurulduğunu hatırlattı.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucularından Mehmet Emin Resulzade'nin "Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez" sözlerinin hala zihinlerde ve dillerde olduğunu belirten Ünüvar, ''O günlerden bugünlere kolay gelinmedi, bugünlerden sonra da kolay gidilmeyecek ama Türkiye ve Azerbaycan ilişkisi, hamdolsun şu anda son derece üst düzeydedir. Acılarla yoğrulmuş bir coğrafyada 100. yaşını kutlayan Azerbaycan, günümüzde bölgesinin parlayan bir yıldızı olmuştur.'' ifadesini kullandı.

Ünüvar, Azerbaycan ve Türkiye’nin uluslararası arenada her alanda birbirine destek olduğunu ve olmaya da devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

''Ayrı coğrafyalarda yer alsak da aynı gönül coğrafyasındayız. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ne anlatılabilir ne de diğer ülkeler tarafından anlaşılabilir. Bizler kardeş iki milletiz. Tarihte olduğu gibi sevincimiz ve hüznümüzü ilk olarak birbirimizle paylaşırız. Bu vesileyle Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yılını kutlarken, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, Azerbaycanlı kardeşlerime saygılarımı sunuyorum.''

