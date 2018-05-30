BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resim sergisi açıldı.
Azerbaycan'ın Budapeşte Büyükelçiliği tarafından Yunus Emre Enstitüsü'nde gerçekleşen etkinlikte ressam İlham Enveroğlu'nun sergisi sanatseverlerle buluştu.
Serginin açılışında konuşan Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Türkiye ve Azerbaycan'ın "tek millet iki devlet" olarak isimlendirildiğini bu yüzden Azerbaycan'ın yıl dönümünün Türkiye için de önemli olduğunu söyledi.
Azerbaycan Budapeşte Büyükelçisi Vilayet Guliyev de konuşmasında, ressam Enveroğlu'nun sergisini Macar sanatseverlerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.
Sanatçı Enveroğlu ise sanatseverlerin ilgisine sunulan eserlerin renklerini dünyaca ünlü Azerbaycan ve Türk halılarının renklerinden aldığını, resimlerin arka planında ise Türk tarihinin, felsefesi ve mitolojisi bulunduğunu söyledi.
Sergi, 3 Haziran'a kadar ziyarete açık kalacak.
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