Azerbaycan'da seçimi İlham Aliyev kazandı

Azerbaycan'da bugün cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı.
Seçimi Yeni Azerbaycan Partisi’nin (YAP) adayı mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (56), oyların yüzde 86.09'unu alarak dördüncü kez seçildi. Merkez Seçim Komitesi, katılım oranını yüzde 75 olarak açıkladı ve herhangi bir şikâyet alınmadığını duyurdu.
Yedi yıl daha ülkeyi yönetecek olan Aliyev, büyük muhalefet partilerinin adil olmayacağı gerekçesiyle boykot ettiği seçimlerin favorisiydi.
Aliyev, insan hakları kuruluşları ve muhalifler tarafından otoriterlik ve karşıtlarını baskı altına almakla suçlanıyor. YAP’ın üst düzey isimlerinden Ali Ahmedov, ilk sonuçların ardından “Seçmenler doğru karar verdi” açıklaması yaptı.
Aliyev’le birlikte yedi aday daha yarıştı.
ERDOĞAN'DAN ALİYEV'E TEBRİK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Azerbaycan Devlet Başkanı seçilen İlham Aliyev'i tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in seçilmesinin bölgedeki istikrara katkı yapacağını belirtti.
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