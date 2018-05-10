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Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin 100. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 20:47 | Son Güncelleme

Azerbaycan'ın Astana Büyükelçisi Raşad Mammadov: - "Azerbaycan ile Kazakistan, izlediği dengeli iç ve dış politikası sayesinde kendilerini uluslararası alanda güvenilir ortak olarak gösterdi" - Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev: - "Karşılıklı yarar sağlayacak ikili ilişkilerimizin daha da gelişmesi ve pekişmesi için önemli potansiyelin olduğundan eminim"

Azerbaycan'ın Astana Büyükelçisi Raşad Mammadov, Azerbaycan ile Kazakistan'ın izlediği dengeli iç ve dış politikası sayesinde kendilerini uluslararası alanda güvenilir ortak olarak gösterdiğini söyledi.

Büyükelçisi Mammadov, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verdi.

Resepsiyona, Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Galımjan Koyşıbayev, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık'ın yanı sıra yabancı ülke büyükelçileri, elçilik çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Mammadov, yaptığı konuşmada, 28 Mayıs 1918'de bağımsızlık deklarasyonunun kabul edilmesiyle kurulan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin, üstlendiği tarihi hedefi başarıyla yerine getirdiğini belirtti.

Günümüzde Azerbaycan'ın altın rezervlerinin dış borcundan 5 kat fazla olduğunu kaydeden Mammadov, ülkesinin büyük enerji ve ulaştırma projelerine öncülük ettiğine dikkati çekti.

Büyükelçi Mammadov, son 14 yılda ülke ekonomisinin 3,2 kat artığına işaret ederek, aynı dönemde ülkeye yapılan yatırımın 231 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Bu periyotta döviz rezervinin 23 kat artarak, 42 milyar dolar olduğunu dile getiren Mammadov, Azerbaycan'ın Doing Business sıralamasında 190 ülke arasında 57, küresel rekabet endeksinde ise 35. sırada yer aldığını vurguladı.

Kazakistan ile Azerbaycan halklarının derin ve aynı tarihi köklere sahip olduğunu anlatan Mammadov, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin başarıyla gelişerek stratejik özellik taşıdığını ifade etti.

Bu yılın ocak-mart aylarında 2 ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin geçen yılın aynı dönemine göre 2 kat artarak 48 milyon doları bulduğunu kaydeden Mammadov, "Azerbaycan ile Kazakistan, izlediği dengeli iç ve dış politikası sayesinde kendilerini uluslararası arenada güvenilir ortak olarak gösterdi." dedi.

Kazakistan Enerji Bakanı Bozumbayev de enerji, sanayi, tarım, kültür, turizm ve diğer alanlarda ikili iş birliğinin başarıyla geliştiğine dikkati çekti.

Bozumbayev, "Karşılıklı yarar sağlayacak ikili ilişkilerimizin daha da gelişmesi ve pekişmesi için önemli potansiyelin olduğundan eminim." ifadesini kullandı.

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Astana Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev

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