Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Yusuf Has Hacip (Cusup Balasagın) Milli Üniversitesi'nin evsahipliğinde Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin 100. yıld önümü dolayısıyla uluslararası konferans düzenledi.

Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçiliği tarafından organize edilen konferansa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Rusya Büyükelçisi Andrey Krutko, Türkmenistan Büyükelçisi Şadurdı Meredov, Kazakistan Büyükelçisi Karim Kokrekbayev, diplomatlar, akademisyenler, Kırgızistan'daki Azerbaycan diaspora temsilcileri katıldı.

Kırgızistan ve Azerbaycan milli marşların okunmasıyla başlayan programın başında Kafkaslarda 100 yıl önce kurulan ve 23 ay var olan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin oluşumunu anlatan "Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez." adlı bir belgesel filmi gösterildi.

Azerbaycan Büyükelçisi Gidayat Orudjev, burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin İslam dünyasında kurulan ilk laik ve demokratik devlet olduğunu belirterek, 2018 yılı ülkesinde "Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti Yılı" olarak ilan edildiğini anlattı.