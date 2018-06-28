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Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 18:40 | Son Güncelleme

Kırgızistan'da Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla uluslararası konferans düzenledi

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Yusuf Has Hacip (Cusup Balasagın) Milli Üniversitesi'nin evsahipliğinde Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin 100. yıld önümü dolayısıyla uluslararası konferans düzenledi.

Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçiliği tarafından organize edilen konferansa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Rusya Büyükelçisi Andrey Krutko, Türkmenistan Büyükelçisi Şadurdı Meredov, Kazakistan Büyükelçisi Karim Kokrekbayev, diplomatlar, akademisyenler, Kırgızistan'daki Azerbaycan diaspora temsilcileri katıldı.

Kırgızistan ve Azerbaycan milli marşların okunmasıyla başlayan programın başında Kafkaslarda 100 yıl önce kurulan ve 23 ay var olan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin oluşumunu anlatan "Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez." adlı bir belgesel filmi gösterildi.

Azerbaycan Büyükelçisi Gidayat Orudjev, burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin İslam dünyasında kurulan ilk laik ve demokratik devlet olduğunu belirterek, 2018 yılı ülkesinde "Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti Yılı" olarak ilan edildiğini anlattı.

Orudjev, Azerbaycan Cumhuriyeti devletinin, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin siyasi ve manevi bir mirasçısı olduğunun altını çizerek, ilk demokratik cumhuriyeti olarak kabul edilen Azerbaycan'da kısa sürede eğitim, din ve vicdan özgürlüğünün yanı sıra kadın hakları alanında reformlar yapıldığını kaydetti.

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan etmesinin "önemli tarihi bir gelişme" olduğunu belirten Orudjev, "Kısa bir zaman diliminde bir çağda yaşanan gelişmeler yaşanıyor. Ülkede siyasi ve ekonomik değişimler oluyor. Toprak bütünlüğü koruma anlayışı güçlenerek devletçilik anlayışı hakim oluyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu da, kahraman Azerbaycan halkının tüm zorluklara rağmen üç renkli bayrağını hür ve bağımsız olarak dalgalandırmayı kıyamete kadar sürdüreceğini vurguladı.

Topçu, Azerbaycan'ın bugünlerde, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, milli silahlı kuvvetlerin kuruluşunu ve İslam Kafkas Ordusu'nun Bakü'ye girerek katliamlara son vermesini kutladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan'ın dünyada önemli bir tuttuğunu vurgulayan Topçu, "Birleşmiş Milletler kararına rağmen Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si hala işgal altında. İnşallah, Azerbaycan topraklarında kıyamete kadar üç renkli bayrak dalgalanacaktır." diye konuştu.

Rusya Büyükelçisi Krutko ise, Kafkasların doğusunda 28 Mayıs 2018 tarihinde kurulan ve 23 ay var olan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin, Müsavat Partisi Başkanı Mehmet Emin Resulzade tarafından kurulduğunu söyledi.

Krutko, Rasulzade'nin, Moskova'daki Bolşevik yönetimi ile ters düşerek Sovyet-Fin sınırını yasa dışı yollardan geçerek Türkiye'ye sığındığını ileri sürdü.

Sovyet ordusunun müdahalesiyle 23 ay sonra varlığına son verilen Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, 30 Aralık 1922'de Sovyetler Birliği'ne dahil oldu.

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