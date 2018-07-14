Azerbaycan, FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanında oldu

BAKÜ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) en güçlü yapılandığı ülkelerden biri olan Azerbaycan'da, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında geçen iki yılda örgüt yapılanmasının temizlenmesi için bir dizi tedbirler alındı.

Azerbaycan, Türkiye'deki darbe girişiminin ardından FETÖ'ye karşı önlemlerini yoğunlaştırdı. Bu kapsamda, örgütün Azerbaycan'daki eğitim ve medya kurumlarıyla iş adamları derneklerinin faaliyeti durduruldu.

2014'te FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen, bünyesinde 13 şubeli Araz Kursları ile 12 liseyi barındıran Çağ Öğretim İşletmeleri, daha kontrol edilebilir olması için devlet şirketi SOCAR bünyesine alındı. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından 20 Temmuz 2016'da, FETÖ'nün yurt dışındaki ilk üniversitesi olarak bilinen ve 1993'te kurulan Kafkas Üniversitesi kapatıldı.

FETÖ'nün hemen her ülkede önemle üzerinde durduğu yayıncılık faaliyetleri de Azerbaycan devletinin tedbirlerinden payını aldı. Bağımsızlığın hemen ardından yayın hayatına başlayan Zaman-Azerbaycan gazetesi ile zaman.az internet sitesinin faaliyetleri durduruldu. Darbe girişimi sonrasında ABD'de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile röportaj yapan ve bu röportajı yayınlayacağını duyuran ANS televizyonunun da yayın lisansı iptal edildi.