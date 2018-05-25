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Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 23:57 | Son Güncelleme

Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Mesim Abdullahoğlu Hacıyev tarafından resepsiyon verildi

İSTANBUL (AA) - Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mesim Abdullaoğlu Hacıyev, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü münasebetiyle resepsiyon düzenledi.

Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen resepsiyona, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov, Anadolu Ajansı İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan ile yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Azerbaycan ve Türkiye milli marşlarının çalındığı resepsiyonda iftar yemeği verildi.

Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Hacıyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında da Türkiye’nin kendilerinin yanında olduğunu belirtti.

Azerbaycan’ın kuruluşunda Kafkas İslam ordularının yardımının olduğunu vurgulayan Haciyev, "Azerbaycan Türkleri ve Azerbaycanlılar ile Bakü’yü Ermeni işgalinden azat etmişlerdir. Bu, Azerbaycan Türkleri tarafından asla unutulmadı, bugün de hatırlanmaktadır. Biliyorsunuz, bizim topraklarımız Ermenistan tarafından işgal altına alınmıştı. Bu davamızda da Türkler bizim yanımızda olmuştur." ifadelerini kullandı.

Hacıyev, Türkiye ve Azerbaycan'ın her zaman birbirlerinin yanında olduğunu vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Resepsiyon

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