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Azerbaycan ile Tacikistan iş birliğini geliştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 15:45 | Son Güncelleme

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da, mevkidaşı İlham Aliyev ile görüştü - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: - "Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ve Alat Limanı yük taşımacılığı için yeni olanaklar oluşturdu. Tacikistan yüklerinin de artacağını ümit ediyoruz ve bu konuda mutabakat elde edildi"

BAKÜ (AA) - Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Aliyev, Rahman'ı resmi törenle karşıladı. Azerbaycan ve Tacikistan milli marşlarının okunduğu tören sonrasında Aliyev ve Rahman, ikili ve heyetlerarası görüşmelerde bulundu.

Görüşmeler sonrasında Aliyev ile Rahman, Azerbaycan ve Tacikistan arasında iş birliğine yönelik ortak protokolü imzaladı.

Daha sonra 2 ülke arasında yatırım, televizyon yayıncılığı, sınır koruma muhafızlarının eğitimi, veterinerlik, öğrenci değişimi, ekonomi, sanayi ve yeni teknolojiler alanlarında iş birliği anlaşmalarına imza atıldı.

İmza töreninin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Aliyev, bugün imzalanan anlaşmalarla iki ülke arasındaki ticaret hacminin artacağını, birçok alanda iş birliklerinin daha aktif hale geleceğini söyledi.

Tacik mevkidaşını Azerbaycan'dan geçen yeni transit yollar konusunda bilgilendirdiğini belirten Aliyev, "Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ve Alat Limanı yük taşımacılığı için yeni olanaklar oluşturdu. Tacikistan yüklerinin de artacağını ümit ediyoruz ve bu konuda mutabakat elde edildi." dedi.

Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, Azerbaycan'ın ülkesinin dış politika stratejisinde önemli yer tuttuğunu, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesini istediklerini söyledi.

İlişkilerin geliştirilmesi için mevcut olanaklardan daha fazla istifade edilmesinin önemine vurgu yapan Rahman, "Ticaret hacminin artırılması ve ekonominin çeşitli alanlarında iş birliklerinin genişletilmesi üzerinde durduk. İmzaladığımız anlaşmalar sanayi, enerji, ulaştırma, tarım ve diğer sektörlerde uzun süreli iş birliğimizin gelişimine ivme kazandıracak." şeklinde konuştu.

Dağlık Karabağ sorununa da değinen Rahman, sorunun uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde ve barış yoluyla çözülmesinden yana olduklarını kaydetti.

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Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Tacikistan Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman

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