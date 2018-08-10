Azerbaycan ile Tacikistan iş birliğini geliştiriyor

BAKÜ (AA) - Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Aliyev, Rahman'ı resmi törenle karşıladı. Azerbaycan ve Tacikistan milli marşlarının okunduğu tören sonrasında Aliyev ve Rahman, ikili ve heyetlerarası görüşmelerde bulundu.

Görüşmeler sonrasında Aliyev ile Rahman, Azerbaycan ve Tacikistan arasında iş birliğine yönelik ortak protokolü imzaladı.

Daha sonra 2 ülke arasında yatırım, televizyon yayıncılığı, sınır koruma muhafızlarının eğitimi, veterinerlik, öğrenci değişimi, ekonomi, sanayi ve yeni teknolojiler alanlarında iş birliği anlaşmalarına imza atıldı.

İmza töreninin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Aliyev, bugün imzalanan anlaşmalarla iki ülke arasındaki ticaret hacminin artacağını, birçok alanda iş birliklerinin daha aktif hale geleceğini söyledi.

Tacik mevkidaşını Azerbaycan'dan geçen yeni transit yollar konusunda bilgilendirdiğini belirten Aliyev, "Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ve Alat Limanı yük taşımacılığı için yeni olanaklar oluşturdu. Tacikistan yüklerinin de artacağını ümit ediyoruz ve bu konuda mutabakat elde edildi." dedi.