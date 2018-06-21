HABER

Azerbaycan-İran sınırında çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 15:09 | Son Güncelleme

Sınır muhafızlarıyla yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan grup arasında çıkan çatışmada bir Azerbaycan askeri yaralandı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan-İran sınırında sınır muhafızlarıyla yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan grup arasında çıkan çatışmada bir Azerbaycan askeri yaralandı.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetinden yapılan açıklamada, gece saatlerinde İran-Azerbaycan sınırında bazı kişilerin yasa dışı yollarla Azerbaycan'a geçiş yapma girişiminde bulundukları bildirildi.

Sınır muhafızlarınca tespit edilen kişilerin "dur" ihtarına silahla karşılık verdikleri ve açılan ateşle Azerbaycanlı bir askerin yaralandığı belirtildi.

Azerbaycan sınır muhafızlarının karşı ateş açmasıyla yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan grubun geri kaçtığı kaydedildi.

Göğüs, el ve bacağından kurşun yarası alan askerin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı ifade edildi.

Yaralı askere Devlet Sınır Hizmeti Komutanı Elçin Guliyev'in emriyle 3. dereceli "askeri hizmet" madalyası verildiği belirtildi.

Sınırı geçmeye çalışan kişilerin kim oldukları konusunda bilgi verilmezken, olayla ilgili soruşturma açıldığı duyuruldu.

PARTNERSosyal medyada paylaştı! Fena rezil olduSosyal medyada paylaştı! Fena rezil oldu
Bergama Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın Muharrem İnce paylaşımı sosyal medyada tepki çektiBergama Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın Muharrem İnce paylaşımı sosyal medyada tepki çekti
Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı abisi Nurettin Demirtaş öldürüldü iddiasıSelahattin Demirtaş'ın PKK'lı abisi Nurettin Demirtaş öldürüldü iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti Azerbaycan-İran sınırı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Seda Sayan acilen ameliyata alındı!

Seda Sayan acilen ameliyata alındı!

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Güvenlik kameralarına aldırmadan bakın ne yaptılar!

Güvenlik kameralarına aldırmadan bakın ne yaptılar!

Şehit cenazesinde 'çelenk' gerginliği!

Şehit cenazesinde 'çelenk' gerginliği!

Şırnak'ta korkutan patlama! Yaralılar var

Şırnak'ta korkutan patlama! Yaralılar var

Bergama Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın Muharrem İnce paylaşımı sosyal medyada tepki çekti

Bergama Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın Muharrem İnce paylaşımı sosyal medyada tepki çekti

Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı abisi Nurettin Demirtaş öldürüldü iddiası

Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı abisi Nurettin Demirtaş öldürüldü iddiası

Market sapığının evini bastılar! Küçük kıza söyledikleri kan dondurdu

Market sapığının evini bastılar! Küçük kıza söyledikleri kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.