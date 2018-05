Azerbaycan-Karabağ Şehitlik Anıtı açıldı

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Ne zaman bir, beraber oluruz, kardeşliğimizi artırırız Çanakkale Zaferi gibi zaferler bizimdir, Kut'ül Amare gibi zaferler bizimdir, Medine Müdafası gibi müdafaalar bizimdir. O halde yapmamız gereken şey, ayrılıkları, gayrılıkları, teferruatı bir yere bırakmak, bir olmak, beraber olmak, kardeş olmak, birlikte Türkiye olmak, birlikte Türk dünyası olmayı başarabilmek." dedi.

Yılmaz, Sivas'ta Azerbaycan-Karabağ Şehitlik Anıtı ile Çok Amaçlı Salonu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın Türkiye'nin kardeşi olduğunu belirtti.

Azerbaycan ve Türkiye'nin bir millet iki devlet olduğunu dile getiren Yılmaz, iki ülkenin derdinin de sevincinin ortak olduğunu ifade etti.

Yılmaz, Karabağ'ın Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olduğuna vurgulayarak, "Bağımsız Azerbaycan'ın bir parçası olmaya bundan sonra da devam edecektir." ifadesini kullandı.

O topraklar için kanını, canını verenlerin olduğunun altını çizen Bakan Yılmaz, şunları söyledi:

"Bir toprak için can verenler, şehit verenler var, orası ilelebet vatandır. Aynı Türkiye'nin olduğu gibi, aynı bizim Furkan şehidimizin olduğu gibi. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 1071'den bu yana ve ondan da öncesi bu toprakların her karışı adeta sıksan şüheda fışkıracak. Toprağı sıksan kan akacak, dolayısıyla da her karışında ve bu gördüğümüz coğrafyada ki tümseklik şehitlerin kanından, etinden, kemiğinden oluşmuş tümsekler. Onlar olduğu sürece ve vatanı için, bayrağı için, değerleri için can vermeye hazır olduğu sürece inşallah Türk dünyası ilelebet bağımsız yaşayacak."