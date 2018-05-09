HABER

Azerbaycan-Karabağ Şehitlik Anıtı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 17:59 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: - "Ne zaman bir, beraber oluruz, kardeşliğimizi artırırız Çanakkale Zaferi gibi zaferler bizimdir, Kut'ül Amare gibi zaferler bizimdir, Medine Müdafası gibi müdafaalar bizimdir. O halde yapmamız gereken şey, ayrılıkları, gayrılıkları, teferruatı bir yere bırakmak, bir olmak, beraber olmak, kardeş olmak, birlikte Türkiye olmak, birlikte Türk dünyası olmayı başarabilmek"

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Ne zaman bir, beraber oluruz, kardeşliğimizi artırırız Çanakkale Zaferi gibi zaferler bizimdir, Kut'ül Amare gibi zaferler bizimdir, Medine Müdafası gibi müdafaalar bizimdir. O halde yapmamız gereken şey, ayrılıkları, gayrılıkları, teferruatı bir yere bırakmak, bir olmak, beraber olmak, kardeş olmak, birlikte Türkiye olmak, birlikte Türk dünyası olmayı başarabilmek." dedi.

Yılmaz, Sivas'ta Azerbaycan-Karabağ Şehitlik Anıtı ile Çok Amaçlı Salonu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın Türkiye'nin kardeşi olduğunu belirtti.

Azerbaycan ve Türkiye'nin bir millet iki devlet olduğunu dile getiren Yılmaz, iki ülkenin derdinin de sevincinin ortak olduğunu ifade etti.

Yılmaz, Karabağ'ın Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olduğuna vurgulayarak, "Bağımsız Azerbaycan'ın bir parçası olmaya bundan sonra da devam edecektir." ifadesini kullandı.

O topraklar için kanını, canını verenlerin olduğunun altını çizen Bakan Yılmaz, şunları söyledi:

"Bir toprak için can verenler, şehit verenler var, orası ilelebet vatandır. Aynı Türkiye'nin olduğu gibi, aynı bizim Furkan şehidimizin olduğu gibi. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 1071'den bu yana ve ondan da öncesi bu toprakların her karışı adeta sıksan şüheda fışkıracak. Toprağı sıksan kan akacak, dolayısıyla da her karışında ve bu gördüğümüz coğrafyada ki tümseklik şehitlerin kanından, etinden, kemiğinden oluşmuş tümsekler. Onlar olduğu sürece ve vatanı için, bayrağı için, değerleri için can vermeye hazır olduğu sürece inşallah Türk dünyası ilelebet bağımsız yaşayacak."

- "Çözüm ne?"

Yenilmez armadaya sahip olduklarını düşünenlerin Çanakkale'de arkalarına bakarak geri gittiklerini belirten İsmet Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yine o yedi düvelin temsilcileri Kut'ül Amare'ye geldiklerinde Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı hepsi bir ve beraber kardeş olduğunda 30 bin askeri generalleriyle teslim olmak zorunda kaldı. O halde çözüm ne? Ne zaman bir, beraber oluruz, kardeşliğimizi artırırız Çanakkale Zaferi gibi zaferler bizimdir, Kut'ül Amare gibi zaferler bizimdir, Medine Müdafası gibi müdafaalar bizimdir. O halde yapmamız gereken şey, ayrılıkları, gayrılıkları, teferruatı bir yere bırakmak, bir olmak, beraber olmak, kardeş olmak, birlikte Türkiye olmak, birlikte Türk dünyası olmayı başarabilmek."

- "Böyle kaderin ellerinden öperim"

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva ise söz konusu vatan olduğunda gerisinin teferruat olduğunu dile getirdi.

"Vatan için şehit olmaksa kaderim, ben böyle kaderin ellerinden öperim." diyen Paşayeva, vatan için canını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Azerbaycan'ın zor yıllarında Türkiye'nin her zaman yanında olduğuna işaret eden Paşayeva, kardeş ülkeden selam getirdiğini söyledi.

Türk milletinin olduğu her yerin evladı olduğunu vurgulayan Paşayeva, "Her yeri de kendimin bir parçası hissettim. O yüzden sizlere değerli hemşehrilerim olarak hitap etmek isterim. Sivas'tan uzakta olabiliriz, önemlisi Sivas kalbimizde olsun. En önemlisi Türkiyemiz ve Sivasımız da kalbimizdedir." dedi.

Konuşmaların ardından Azerbaycan'da şehit olan Sivaslı şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu anıtın açılışı yapıldı.

Açılışa, Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, il protokolü ve davetliler katıldı.

Reuters'tan 'TAMAM' yorumu: Kürtler ile Türkleri birleştirdiReuters'tan 'TAMAM' yorumu: Kürtler ile Türkleri birleştirdi
'Erdoğan’ın sözleri ‘fırıldak AKP’lilere...''Erdoğan’ın sözleri ‘fırıldak AKP’lilere...'
Adalet Bakanı Gül'den İnce-Demirtaş açıklamasıAdalet Bakanı Gül'den İnce-Demirtaş açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
azerbaycan milletvekili ganire paşayeva Azerbaycan-Karabağ Şehitlik Anıtı milli eğitim bakanı ismet yılmaz Sivas

En Çok Okunan Haberler

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

İlginizi Çekebilir

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

ABD'nin İran kararı sonrası Türkiye'den ilk tepki!

ABD'nin İran kararı sonrası Türkiye'den ilk tepki!

İYİ Parti kurucularından Mehmet Aslan'ın evi kurşunlandı!

İYİ Parti kurucularından Mehmet Aslan'ın evi kurşunlandı!

Holding patronu Necla Köker, siyanür içerek intihar etti

Holding patronu Necla Köker, siyanür içerek intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

3 liseliyi bıçaklayıp kaçtı!

3 liseliyi bıçaklayıp kaçtı!

Çorum'da gizemli kız turizmi

Çorum'da gizemli kız turizmi

Kastamonu'da vahşice katledilen 5 kişilik aile, tek tabutta defnedildi

Kastamonu'da vahşice katledilen 5 kişilik aile, tek tabutta defnedildi

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

'Jet Fadıl' mağduru ile hakim arasında ilginç diyalog

'Jet Fadıl' mağduru ile hakim arasında ilginç diyalog

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.