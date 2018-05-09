Azerbaycan-Karabağ Şehitlik Anıtı açıldı

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Ne zaman bir, beraber oluruz, kardeşliğimizi artırırız Çanakkale Zaferi gibi zaferler bizimdir, Kut'ül Amare gibi zaferler bizimdir, Medine Müdafası gibi müdafaalar bizimdir. O halde yapmamız gereken şey, ayrılıkları, gayrılıkları, teferruatı bir yere bırakmak, bir olmak, beraber olmak, kardeş olmak, birlikte Türkiye olmak, birlikte Türk dünyası olmayı başarabilmek." dedi.
Yılmaz, Sivas'ta Azerbaycan-Karabağ Şehitlik Anıtı ile Çok Amaçlı Salonu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın Türkiye'nin kardeşi olduğunu belirtti.
Azerbaycan ve Türkiye'nin bir millet iki devlet olduğunu dile getiren Yılmaz, iki ülkenin derdinin de sevincinin ortak olduğunu ifade etti.
Yılmaz, Karabağ'ın Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olduğuna vurgulayarak, "Bağımsız Azerbaycan'ın bir parçası olmaya bundan sonra da devam edecektir." ifadesini kullandı.
O topraklar için kanını, canını verenlerin olduğunun altını çizen Bakan Yılmaz, şunları söyledi:
"Bir toprak için can verenler, şehit verenler var, orası ilelebet vatandır. Aynı Türkiye'nin olduğu gibi, aynı bizim Furkan şehidimizin olduğu gibi. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 1071'den bu yana ve ondan da öncesi bu toprakların her karışı adeta sıksan şüheda fışkıracak. Toprağı sıksan kan akacak, dolayısıyla da her karışında ve bu gördüğümüz coğrafyada ki tümseklik şehitlerin kanından, etinden, kemiğinden oluşmuş tümsekler. Onlar olduğu sürece ve vatanı için, bayrağı için, değerleri için can vermeye hazır olduğu sürece inşallah Türk dünyası ilelebet bağımsız yaşayacak."
- "Çözüm ne?"
Yenilmez armadaya sahip olduklarını düşünenlerin Çanakkale'de arkalarına bakarak geri gittiklerini belirten İsmet Yılmaz, şöyle konuştu:
"Yine o yedi düvelin temsilcileri Kut'ül Amare'ye geldiklerinde Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı hepsi bir ve beraber kardeş olduğunda 30 bin askeri generalleriyle teslim olmak zorunda kaldı. O halde çözüm ne? Ne zaman bir, beraber oluruz, kardeşliğimizi artırırız Çanakkale Zaferi gibi zaferler bizimdir, Kut'ül Amare gibi zaferler bizimdir, Medine Müdafası gibi müdafaalar bizimdir. O halde yapmamız gereken şey, ayrılıkları, gayrılıkları, teferruatı bir yere bırakmak, bir olmak, beraber olmak, kardeş olmak, birlikte Türkiye olmak, birlikte Türk dünyası olmayı başarabilmek."
- "Böyle kaderin ellerinden öperim"
Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva ise söz konusu vatan olduğunda gerisinin teferruat olduğunu dile getirdi.
"Vatan için şehit olmaksa kaderim, ben böyle kaderin ellerinden öperim." diyen Paşayeva, vatan için canını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.
Azerbaycan'ın zor yıllarında Türkiye'nin her zaman yanında olduğuna işaret eden Paşayeva, kardeş ülkeden selam getirdiğini söyledi.
Türk milletinin olduğu her yerin evladı olduğunu vurgulayan Paşayeva, "Her yeri de kendimin bir parçası hissettim. O yüzden sizlere değerli hemşehrilerim olarak hitap etmek isterim. Sivas'tan uzakta olabiliriz, önemlisi Sivas kalbimizde olsun. En önemlisi Türkiyemiz ve Sivasımız da kalbimizdedir." dedi.
Konuşmaların ardından Azerbaycan'da şehit olan Sivaslı şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu anıtın açılışı yapıldı.
Açılışa, Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, il protokolü ve davetliler katıldı.
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