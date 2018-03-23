Azerbaycan Milletvekili Paşayeva’dan Afrin’e selam

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) tarafından düzenlenen 1’inci Bilim, Kültür, Sanat ve Kitap Şenlikleri’ne katılan Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva öğrencilerle buluştu. Burada öğrencilere söyleşide bulunan Paşayeva, programın sonunda Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda kahramanca mücadele eden Mehmetçiğe öğrencilerle birlikte selam gönderdi.
Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi’nde öğrencilere söyleşide bulunan Paşayeva programın sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda kahramanca mücadele eden Mehmetçiğe öğrenciler ile birlikte çektikleri video ile destek verdi.
Paşayeva Afrin’de kahramanca mücadele eden Mehmetçiğe selam göndererek şunları söyledi:
"Duysun dostlar, duysun düşman. Azerbaycan, Türkiye bir millet iki devlet. Ülkümüz Kızılelma. Dosta dost, düşmana düşmanız. Yaşasın Türk dünyası. Yaşasın Azerbaycan’ımız, yaşasın Türkiye’miz. Yaşasın Müslüman dünyası. Tüm turan ellerine selam olsun. Karabağ’a selam olsun. Karabağ’da Azerbaycan askerine selam olsun. Afrin’de Mehmetçiğimize selam olsun. İnşallah terörle mücadelede zafer kazanacağız."
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