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Azerbaycan Milli Meclisi'nin 100. yıl dönümü futbol turnuvası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 19:46 | Son Güncelleme

TBMM Parlamenterler Futbol Takımı: 5 - Polonya Parlamenterler Futbol Takımı: 1

BAKÜ (AA) - TBMM Parlamenterler Futbol Takımı, Azerbaycan Milli Meclisi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen uluslararası turnuvada, Polonya'yı 5-1 mağlup etti.

Bakü İnter Arena Stadı'nda düzenlenen turnuvada TBMM Parlamenterler Futbol Takımı, ilk maçında Polonya Parlamenterler Futbol Takımı ile karşılaştı.

TBMM Parlamenterler Futbol Takımı, AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, 23. dönem Erzurum Milletvekili Saadettin Aydın ile Kazım Kırcı'nın (2) golleriyle maçı 5-1 kazandı. Milletvekilleri gol sonrasında asker selamı verdi.

Diğer karşılaşmada ise Azerbaycan, Letonya'yı 3-0 mağlup etti.

TBMM takımı yarın yarı final maçında Ukrayna ile karşılaşacak.

Yarınki yarı final karşılaşmasının galibi 11 Mart Pazar günü Azerbaycan'la final mücadelesi verecek. Turnuvada, Azerbaycan, Türkiye, Polonya, Letonya ve Ukrayna parlamentolarının futbol takımları yer alıyor.

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Azerbaycan milli meclisi TBMM TBMM Parlamenterler Futbol Takımı

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