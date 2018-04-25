İSTANBUL (AA) - Azerbaycan Müzik Şöleni kapsamında Azerbaycan’dan gelen sanatçıların katılımıyla "Yerli Klasik Gecesi" yapıldı.
Beyoğlu Grand Pera'da düzenlenen etkinlikte, vokal Samir Caferov ve Afaq Abbasova'ya piyanoda Nergiz Aliyeva eşlik etti.
Azerbaycan'ın geleneksel müzik türlerinin sunulduğu konserde "Sevgili Canan", "Ne Poy Krasavitsa", "Arzu", "Eskiz" ve "Askerin Türküsü" eserlerinin de bulunduğu 14 eser seslendirildi.
Düet yapan Caferov ile Abbasova'nın sahne performansı beğeni toplarken, sanatçıların seslendirdiği "Çırpınırdı Karadeniz" eseri salondakiler tarafından uzun süre alkışlandı.
Konsere Azerbaycan müziğine ilgi duyanların yanı sıra Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlılar da katıldı.
Azerbaycan Türkiye Turizm Temsilciliği tarafından düzenlenen konserler, 28 Nisan'da "Muğam Gecesi" ve 2 Mayıs'ta "Etno-caz Gecesi" ile devam edecek.
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