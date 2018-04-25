HABER

Azerbaycan Müzik Şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 23:24 | Son Güncelleme

Şölen kapsamındaki "Yerli Klasik Gecesi"nde Azerbaycan'dan gelen sanatçılar sahne aldı

İSTANBUL (AA) - Azerbaycan Müzik Şöleni kapsamında Azerbaycan’dan gelen sanatçıların katılımıyla "Yerli Klasik Gecesi" yapıldı.

Beyoğlu Grand Pera'da düzenlenen etkinlikte, vokal Samir Caferov ve Afaq Abbasova'ya piyanoda Nergiz Aliyeva eşlik etti.

Azerbaycan'ın geleneksel müzik türlerinin sunulduğu konserde "Sevgili Canan", "Ne Poy Krasavitsa", "Arzu", "Eskiz" ve "Askerin Türküsü" eserlerinin de bulunduğu 14 eser seslendirildi.

Düet yapan Caferov ile Abbasova'nın sahne performansı beğeni toplarken, sanatçıların seslendirdiği "Çırpınırdı Karadeniz" eseri salondakiler tarafından uzun süre alkışlandı.

Konsere Azerbaycan müziğine ilgi duyanların yanı sıra Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlılar da katıldı.

Azerbaycan Türkiye Turizm Temsilciliği tarafından düzenlenen konserler, 28 Nisan'da "Muğam Gecesi" ve 2 Mayıs'ta "Etno-caz Gecesi" ile devam edecek.

Sarıyer sahilinde dehşet anları!Sarıyer sahilinde dehşet anları!
AK Parti kulisleri 'Abdullah Gül' ismiyle çalkalanıyorAK Parti kulisleri 'Abdullah Gül' ismiyle çalkalanıyor
İstismar skandalını 'erik' ortaya çıkardı!İstismar skandalını 'erik' ortaya çıkardı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afaq Abbasova Azerbaycan Müzik Nergiz Aliyeva Samir Caferov yerli klasik gecesi

En Çok Okunan Haberler

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!

Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu

Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu

Hande Fırat, Aydan Şener ve Gülben Ergen! Olaylar iyice karıştı

Hande Fırat, Aydan Şener ve Gülben Ergen! Olaylar iyice karıştı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da tamamı kadınlardan oluşan kaçakçılık çetesi çökertildi!

Ankara'da tamamı kadınlardan oluşan kaçakçılık çetesi çökertildi!

Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı

Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM'nin 56. kuruluş yıl dönümünde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM'nin 56. kuruluş yıl dönümünde konuştu

Osmaniye ve Konya'ya şehit ateşi düştü

Osmaniye ve Konya'ya şehit ateşi düştü

TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama

TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.