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Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait insansız hava aracı düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 16:46 | Son Güncelleme

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait insansız hava aracı düşürdü

BAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusu, cephe hattında Ermenistan'a ait insansız hava aracı düşürdü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattının Ağdam bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait X-55 tipi insansız hava aracının vurularak düşürüldüğü belirtildi.

Bakanlık düşürülen insansız hava aracının fotoğraflarını yayımladı.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ermenistan insansız hava aracı

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