Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait insansız hava aracı düşürdü

BAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusunun, cephe hattında Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattının Fuzuli-Hocavend bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait X-55 tipi insansız hava aracının vurularak düşürüldüğü belirtildi.
Bakanlık düşürülen insansız hava aracının fotoğraflarını paylaştı.
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