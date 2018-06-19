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Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait insansız hava aracı düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 13:20 | Son Güncelleme

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait insansız hava aracı düşürdü

BAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusunun, cephe hattında Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattının Fuzuli-Hocavend bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait X-55 tipi insansız hava aracının vurularak düşürüldüğü belirtildi.

Bakanlık düşürülen insansız hava aracının fotoğraflarını paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
azerbaycan savunma bakanlığı Ermenistan insansız hava aracı

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