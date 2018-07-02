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Azerbaycan ordusu geniş kapsamlı tatbikata başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 13:28 | Son Güncelleme

Tatbikatta 20 bin askerin yanı sıra 120 tank ve zırhlı araç, 200'den fazla füze ve top sistemi, 30 uçak ile helikopter yer alıyor

BAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusu, 20 bin askerin katılımıyla geniş kapsamlı tatbikata başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre düzenlenen tatbikata, ordunun çeşitli komutanlıklarına bağlı birlikler katıldı.

Toplam 20 bin askerin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, temsili düşman hedeflerine operasyonlar düzenlenecek ve yeni silahlar atış yapılarak denenecek.

Tatbikatta 120 tank ve zırhlı araç, 200'den fazla füze ve top sistemi, 30 uçak ve helikopter, yeni nesil radyo-elektronik keşif araçları ile insansız hava araçları da yer alıyor.

Tatbikat, 6 Temmuz'a kadar devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan ordusu tatbikat

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