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Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 13:41 | Son Güncelleme

Azerbaycan ordusunun 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yarın başkent Bakü'de askeri geçit töreni düzenlenecek - Törende Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar temsil edecek - Tören sonrasında Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK de Bakü semalarında gösteri yapacak

BAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusunun 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yarın başkent Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla askeri geçit töreni gerçekleştirilecek.

Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana 5'incisi düzenlenecek tören için hazırlıklar tamamlandı.

Azadlık Meydanı'nda devlet erkanı ve diğer izleyiciler için platformlar oluşturuldu. Törene katılacak birlikler de son provalarını yaptı.

Bu yılki törenin, 1992, 2008, 2011 ve 2013'te düzenlenen törenlerden daha farklı ve ihtişamlı olması, ordunun kullanımına verilen modern silah ve araç çeşitlerinin de geçit töreninde yer alması bekleniyor.

Çok sayıda ülkeden siyasi ve askeri yetkilinin katılacağı törende Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar temsil edecek.

Türk Kara Kuvvetlerine bağlı askeri birliklerin de katılacağı geçit töreninin ardından Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları ile F-16 jet uçağıyla gösteri yapabilen dünyanın sayılı akrobasi timlerinden SOLOTÜRK de Bakü semalarında gösteri gerçekleştirecek.

Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor

- Azerbaycan ordusunun 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yarın başkent Bakü'de askeri geçit töreni düzenlenecek - Törende Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar temsil edecek - Tören sonrasında Türk

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Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor

Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor
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Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor

Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor
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Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor

Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor
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Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor

Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor
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Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor

Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor
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Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor

Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor
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Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor

Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor
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Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor

Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor
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Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor

Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor
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Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor

Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor
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Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor

Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor
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Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor

Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor
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Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor

Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor
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Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor

Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor
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Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor

Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor
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Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor

Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor
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Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor

Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor
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Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor

Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor
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Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor

Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor
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Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor

Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor
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Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor

Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor
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Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor

Azerbaycan ordusu gövde gösterisine hazırlanıyor
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Azadlık Meydanı Azerbaycan ordusu bakü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli

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