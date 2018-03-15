HABER

Azerbaycan ordusunun geniş kapsamlı tatbikatı sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 18:29 | Son Güncelleme

Azerbaycan ordusunun geniş kapsamlı tatbikatı sürüyor

BAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusunun 25 bin askerin katılımıyla başlattığı geniş kapsamlı tatbikatta temsili düşman hedeflerine atışlar gerçekleştirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre, 12 Mart'da başlatılan tatbikatın atış aşamasının yapıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre, 25 bin asker, 250 tank ve zırhlı araç, bine yakın füze ve top sistemi, 50 uçak ve helikopter, yeni nesil radyo-elektronik keşif araçları ve insansız hava araçlarının yer aldığı tatbikatta, temsili düşman hedefleri vurularak imha edildi. Savunma ve karşı saldırı operasyonlarının gerçekleştirildiği tatbikatta, Azerbaycan'ın aldığı yeni silahlar atış yapılarak denendi.

Savunma Bakanı Zakir Hasanov da tatbikatın bu aşamasını izledi.

Tatbikat, 17 Mart'a kadar devam edecek.

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!
Türkiye'den ABD'nin tehdidine yanıt: Tepki veririzTürkiye'den ABD'nin tehdidine yanıt: Tepki veririz
Cengiz Bozkurt: 'Ahmet’le gerçekten öpüştük!'Cengiz Bozkurt: 'Ahmet’le gerçekten öpüştük!'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan ordusu Savunma Bakanı Zakir Hasanov tatbikat

En Çok Okunan Haberler

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'den kahreden haber: 1 asker şehit

Afrin'den kahreden haber: 1 asker şehit

Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Abdullah Ağar açıkladı

Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Abdullah Ağar açıkladı

En acı veda! Feryadı yürekleri dağladı!

En acı veda! Feryadı yürekleri dağladı!

AB Bakanı Çelik: AP, vizyonsuz ve cahilane bir karara imza attı

AB Bakanı Çelik: AP, vizyonsuz ve cahilane bir karara imza attı

Beşiktaş'ta bomba alarmı! Bölge kapatıldı

Beşiktaş'ta bomba alarmı! Bölge kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.