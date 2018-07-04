Azerbaycan ordusunun geniş kapsamlı tatbikatı sürüyor

BAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusunun 20 bin askerin katılımıyla başlattığı geniş kapsamlı tatbikatta temsili düşman hedeflerine atışlar gerçekleştirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre, 2 Temmuz'da başlatılan tatbikatın atış aşamasının yapıldığı bildirildi.
Tatbikatta 20 bin asker, 120 tank ve zırhlı araç, 200'den fazla füze ve top sistemi, 30 uçak ve helikopterin yer aldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, tatbikatta, temsili düşman hedeflerine saldırı düzenlendiği, hedeflerin imha edildiği kaydedildi.
Azerbaycan ordusunun yeni silahlarının da denendiği tatbikat, 6 Temmuz'a kadar devam edecek.
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