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Azerbaycan sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 08:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanma işlemi başladı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da, cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanma işlemi başladı.

Azerbaycanlılar, yeniden aday olan mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de dahil toplam 8 aday arasından, bundan sonraki 7 yılda Azerbaycan'ı yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanıyor.

Oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Cumhurbaşkanı seçimi için yurt içi ve yurt dışında 5 bin 641 sandık kuruldu. Son verilere göre ülkede 5 milyon 309 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Yurt dışında yaşayan Azerbaycan vatandaşları, oylarını yaşadıkları ülkelerdeki Azerbaycan büyükelçiliklerinde kurulan sandıklarda kullanabilecekler.

Seçimi 59 ülke, 60 uluslararası örgütten 890 yabancı, 58 bin 175 yerli gözlemci izliyor. Ülke basınının yanı sıra 21 ülkeden 118 yabancı gazeteci de seçimi takip ediyor.

Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'da sona erecek.

Seçimde, Yeni Azerbaycan Partisinin adayı mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev'in yanı sıra Birleşik Azerbaycan Halk Cephesi Partisinin adayı Kudret Hasanguliyev, Sosyal-Demokrat Partinin adayı Araz Alizade, Azerbaycan Milli Diriliş Hareketi Partisinin adayı Ferec Quliyev, Azerbaycan Halk Cephesindeki muhaliflerin adayı Razi Nurullayev, Çağdaş Müsavat Partisi adayı Hafız Hacıyev, bağımsız aday Zahid Oruç ve Demokrat Parti adayı Serdar Memmedov yarışıyor.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Cumhurbaşkanlığı seçimi oy verme Sandık seçim

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