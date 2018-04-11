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Azerbaycan sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 16:32 | Son Güncelleme

Azerbaycan'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemleri, Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlılar, ülkelerindeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için, İstanbul Başkonsolosluğu'nda sandık başına gidiyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de aralarında bulunduğu 8 adayın yarıştığı seçimler için Başkonsoloslukta kurulan sandıklarda oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle başladı.

Çevre illerden gelen Azerbaycanlı vatandaşlarla birlikte 906 seçmenin oy kullanmasının beklendiği Başkonsoloslukta oy verme işlemi 19.00'a kadar sürecek.

Öte yandan, saat 15.00 itibariyle Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda oy kullanacak seçmenlerin yüzde 46'sının sandık başına gittiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan konsolosluk seçim

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