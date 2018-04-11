HABER

Azerbaycan sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 18:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma işlemi sona erdi

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da, cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma işlemi sona erdi.

Azerbaycan Merkezi Seçim Komitesinden (AMSK) yapılan açıklamada, oy verme işleminin yerel saatle 19.00 itibarıyla resmen bittiği ve sayım işleminin başladığı belirtildi.

Azerbaycanlılar, yeniden aday olan mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de dahil toplam 8 aday arasından, bundan sonraki 7 yılda Azerbaycan'ı yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullandı.

Cumhurbaşkanı seçimi için yurt içi ve yurt dışında 5 bin 641 sandık kuruldu. Son verilere göre, ülkede 5 milyon 309 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Yurt dışında yaşayan Azerbaycan vatandaşları, oylarını, yaşadıkları ülkelerdeki Azerbaycan büyükelçiliklerinde kurulan sandıklarda kullandı.

Seçimi 59 ülke, 60 uluslararası örgütten 890 yabancı, 58 bin 175 yerli gözlemci izledi. Ülke basınının yanı sıra 21 ülkeden 118 yabancı gazeteci de seçimi takip etti.

Seçimde, Yeni Azerbaycan Partisinin adayı mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev'in yanı sıra Birleşik Azerbaycan Halk Cephesi Partisinin adayı Kudret Hasanguliyev, Sosyal-Demokrat Partinin adayı Araz Alizade, Azerbaycan Milli Diriliş Hareketi Partisinin adayı Ferec Kuliyev, Azerbaycan Halk Cephesindeki muhaliflerin adayı Razi Nurullayev, Çağdaş Müsavat Partisi adayı Hafız Hacıyev, bağımsız aday Zahid Oruç ve Demokrat Parti adayı Serdar Memmedov yarıştı.

Resmi olmayan ilk sonuçlar 23.00'dan sonra açıklanacak.

Etiler'de hareketli dakikalar! Suç makinesi yakalandıEtiler'de hareketli dakikalar! Suç makinesi yakalandı
Berat Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaştaBerat Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaşta
Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme! Operasyon yapılacak mı?Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme! Operasyon yapılacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Cumhurbaşkanı seçimi

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rus büyükelçiden 'vize' açıklaması

Rus büyükelçiden 'vize' açıklaması

Manisa'da okulu temizleyen görevli 21 öğrenci ve kendisini zehirledi

Manisa'da okulu temizleyen görevli 21 öğrenci ve kendisini zehirledi

Selahattin Demirtaş savunma yaptı: Fezlekelerin tamamı FETÖ'nün kumpası

Selahattin Demirtaş savunma yaptı: Fezlekelerin tamamı FETÖ'nün kumpası

OHAL uzatılacak mı? Bozdağ'dan flaş açıklama

OHAL uzatılacak mı? Bozdağ'dan flaş açıklama

Turisti dolandıran taksicinin cezası belli oldu

Turisti dolandıran taksicinin cezası belli oldu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.