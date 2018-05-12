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Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 19:26 | Son Güncelleme

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan'a yönelik suçlayıcı açıklamalarda bulunan Ermenistan yetkililerini uyararak, "Azerbaycan ordusu geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırdır." dedi.

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

Azerbaycan Savunma Bakanlığında, üst düzey askeri yetkililerin ve ordu komutanlarının katılımıyla toplantı düzenlendi.

"ERMENİ YÖNETİMİNİ UYARIYORUZ"

Bakanlık açıklamasına göre, Hasanov toplantıda yaptığı konuşmada, Ermenistan'daki yönetim değişikliğinin ardından bazı Ermeni siyasilerin ve yeni Başbakan Nikol Paşinyan'ın sorumsuz açıklamalarda bulunduğunu hatırlatarak, "Ermenistan yönetimini uyarıyoruz. Düşmanın bu tarz hareketleri kabul edilemez ve Azerbaycan ordusu geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırdır." ifadelerini kullandı.

Hasanov, Ermenistan ordusunun ön hatta ve hattın gerisinde yaptığı faaliyetleri sürekli kontrol etme, muhtemel adımlarına her an hazırlıklı olma ve olası provokasyonların anında önlenmesi için gerekenin yapılması emrini verdi.

Bakan Hasanov, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı gereği, 26 Haziran'da Azerbaycan ordusunun 100. kuruluş yıl dönümünün görkemli etkinliklerle kutlanacağı bilgisini de verdi.

AZERBAYCAN'I SUÇLAMIŞTI

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, başbakan olduktan sonra ilk ziyaretini Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ'a yapmış, burada düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan'ı suçlayıcı açıklamalarda bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan savunma bakanı Zakir Hasanov Ermenistan askeri operasyon

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