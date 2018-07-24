Azerbaycan şehitleri Antalya'da anıldı

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 1918 yılında kuruluşu sırasında şehit olanlar Antalya'da anıldı. Kepez Belediyesi, Antalya Gazeteciler Cemiyeti ve Türk Ocakları işbirliği ile Dokuma Park'ta 1918 Azerbaycan Şehitlerimizi Anma Etkinliği düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, Azerbaycan'daki Türk Şehitliği'nde mezarları bulunan Antalyalı 10 şehit için dikilen anıtın kurdelesi kesildi. Etkinlikte konuşan Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin köklü bir tarihe ve geçmişe dayandığını belirtti. Azerbaycan ile Türkiye'nin tek millet iki devlet olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "Anne ve babalar, paranız olduğunda çocuklarınızı Avrupa'ya değil, Çanakkale Şehitliği'ne ve Bakü'deki Türk Şehitliği'ne götürün. Çünkü bu iki şehitlik bize ne zaman bir ve beraber olduysak, tüm dünyanın güçleri de üzerimize gelseler, bizi yenemediler mesajı veriyor. Zafer bizden yana oldu. Bakü'dekiler 'Benim vatanım sadece Azerbaycan' demedi. Eşini, çocuğunu ve vatanını bırakarak geldi Çanakkale'de şehit oldu. Antalya'dan, Edirne'den, Kars ve Kerkük'ün vatan evlatları da Azerbaycan'da Rus Bolşevikler ve Ermeniler soykırım yaparken geldiler ve şehit oldular."

\ - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de Osmanlı Devleti'nin kendi yurdunda düşmana karşı savaşırken, askeri birliklerinin Azerbaycan'da soykırım altındaki kardeşlerine yardım ettiğini anımsatarak, bu savaşta şehit olanların Bakü'deki Türk Şehitliği'nde bulunduğunu belirtti. Bu şehitlikte Antalya'dan da 10 şehit olduğunu ifade eden Tütüncü, "Azerbaycan'ın düşmanlarını alt edip, kendi istikbalinin aydınlık günleri için önemli bir virajı döndüğü noktanın 100. yıl dönümündeyiz. Çanakkale'de şehit olanlar için Antalya'da bir anıt olduğu gibi Azerbaycan'da şehit olan Antalyalılar için de bir anıt olmasını istedik." dedi. Etkinliğe Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mevlüt Yeni, Türk Ocakları Antalya Şube Başkanı Abdullah Uysal, Antalya'da yaşayan Azeriler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

\ - Azerbaycan Cumhuriyeti Gürcistan'ın Tiflis şehrinde 28 Mayıs 1918'de Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Azerbaycan Milli Şurası, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan etti.