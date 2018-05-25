Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluşunun 100. yılı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türkiye ve Azerbaycan'ı "bir millet iki devlet" olarak niteleyerek, "Azerbaycan, en dar anında, Türkiye dardaysa, Türkiye'nin yardımına koşmuştur. Türkiye de en dar anında, Azerbaycan dardaysa, onun yardımına koşmuştur." dedi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluşu ve Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'ye gelmesinin 100. yıl dönümleri dolayısıyla, TÜRKSOY Genel Sekreterliği'nde program düzenlendi. Topçu'nun yanısıra Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'in katıldığı program, tarihteki Türk şehitleri için saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşının okunmasıyla başladı. - İkiz kardeşlik vasfı Topçu, programdaki konuşmasında, TÜRKSOY'u, Türk-İslam Dünyasının UNESCO'su olarak değerlendirdi. Türk-Azeri kardeşliğinin önemine değinen Topçu, iki ülkenin aynı aile içerisinde "ikiz kardeşlik" vasfının bulunduğunu kaydetti. Dar zamanlarında iki ülkenin birbirinin yardımına koştuğunu ifade eden Topçu, Atatürk'ün Azerbaycan'la ilgili ifadesini de anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bir aile olur, ailenin içerisinde 6-7 tane kardeş olur. Bunların iki tanesi ikiz olur. Onların beraber başları ağrır. Beraber üzülürler, sevinirler. Azerbaycan ile biz böyleyiz. Biz, ikiz kardeşiz. Azerbaycan, en dar anında, Türkiye dardaysa, Türkiye'nin yardımına koşmuştur. Türkiye de en dar anında, Azerbaycan dardaysa, onun yardımına koşmuştur. Atatürk, Azerbaycan'la ilgili konuşmasında diyor ki; 'Onların sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir.' Bu, tarih boyu hep böyle olmuştur. Bu 6 devletimiz, kıyamete dek güçlü ve müstakil şekilde bağımsız olacaktır. Azerbaycanımızın 3 renkli bayrağı, en yükseklerde dalgalanacaktır." Batı medeniyetinin dünyasında, soykırım ve mezalim olduğunu söyleyen Topçu, Batı'ya karşı "ikiz kardeş" Ankara ve Bakü'nün ayağa kalkması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi: "Şunların medeniyetinin hakim olduğu dünyaya bir bakın. Doğu Türkistan'dan itibaren Avrupa'nın ortasına kadar bir bakın. Daha dün Srebrenitsa'da Aliya'nın çocuklarını, dünyanın gözü önünde soykırıma tabi tuttular. Filistin'de aynı şey. Irak'ı, Suriye'yi yerle yeksan ettiler. Kürdün, Türkmenin, Arabın çocuğunu alçakça katlediyorlar. Kafkaslar'da kan dökülüyor. Arakan'da bir yudum suyla buluşamayan çocuklar hayatlarını yitiriyor. Afrika'da mezalimi anlatacak dilimiz yok. Bütün bunları yapan, bizim medeniyetimiz değil. Bu dünyanın bizim medeniyetimize ihtiyacı var. Onun için Bakü'nün ve Ankara'nın ayağa kalkması lazımdır. Neticede, bu ikiz kardeş ayağa kalkarsa diğer kardeşlerin elinden tutacaktır. Filistinliler de Aliya'nın evlatları da hayatlarından emin olacaklardır."