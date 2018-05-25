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Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluşunun 100. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 20:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu: "Azerbaycan, en dar anında, Türkiye dardaysa Türkiye'nin yardımına koşmuştur. Türkiye de en dar anında, Azerbaycan dardaysa, onun yardımına koşmuştur" - Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim: "1918'de, Türk dünyasında ilk cumhuriyet olan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kurulması herkes için örnek oldu. Türk halkları da örnek alarak kendi cumhuriyetlerini kurdu"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türkiye ve Azerbaycan'ı "bir millet iki devlet" olarak niteleyerek, "Azerbaycan, en dar anında, Türkiye dardaysa, Türkiye'nin yardımına koşmuştur. Türkiye de en dar anında, Azerbaycan dardaysa, onun yardımına koşmuştur." dedi.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluşu ve Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'ye gelmesinin 100. yıl dönümleri dolayısıyla, TÜRKSOY Genel Sekreterliği'nde program düzenlendi.

Topçu'nun yanısıra Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'in katıldığı program, tarihteki Türk şehitleri için saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşının okunmasıyla başladı.

- İkiz kardeşlik vasfı

Topçu, programdaki konuşmasında, TÜRKSOY'u, Türk-İslam Dünyasının UNESCO'su olarak değerlendirdi.

Türk-Azeri kardeşliğinin önemine değinen Topçu, iki ülkenin aynı aile içerisinde "ikiz kardeşlik" vasfının bulunduğunu kaydetti.

Dar zamanlarında iki ülkenin birbirinin yardımına koştuğunu ifade eden Topçu, Atatürk'ün Azerbaycan'la ilgili ifadesini de anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bir aile olur, ailenin içerisinde 6-7 tane kardeş olur. Bunların iki tanesi ikiz olur. Onların beraber başları ağrır. Beraber üzülürler, sevinirler. Azerbaycan ile biz böyleyiz. Biz, ikiz kardeşiz. Azerbaycan, en dar anında, Türkiye dardaysa, Türkiye'nin yardımına koşmuştur. Türkiye de en dar anında, Azerbaycan dardaysa, onun yardımına koşmuştur. Atatürk, Azerbaycan'la ilgili konuşmasında diyor ki; 'Onların sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir.' Bu, tarih boyu hep böyle olmuştur. Bu 6 devletimiz, kıyamete dek güçlü ve müstakil şekilde bağımsız olacaktır. Azerbaycanımızın 3 renkli bayrağı, en yükseklerde dalgalanacaktır."

Batı medeniyetinin dünyasında, soykırım ve mezalim olduğunu söyleyen Topçu, Batı'ya karşı "ikiz kardeş" Ankara ve Bakü'nün ayağa kalkması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Şunların medeniyetinin hakim olduğu dünyaya bir bakın. Doğu Türkistan'dan itibaren Avrupa'nın ortasına kadar bir bakın. Daha dün Srebrenitsa'da Aliya'nın çocuklarını, dünyanın gözü önünde soykırıma tabi tuttular. Filistin'de aynı şey. Irak'ı, Suriye'yi yerle yeksan ettiler. Kürdün, Türkmenin, Arabın çocuğunu alçakça katlediyorlar. Kafkaslar'da kan dökülüyor. Arakan'da bir yudum suyla buluşamayan çocuklar hayatlarını yitiriyor. Afrika'da mezalimi anlatacak dilimiz yok. Bütün bunları yapan, bizim medeniyetimiz değil. Bu dünyanın bizim medeniyetimize ihtiyacı var. Onun için Bakü'nün ve Ankara'nın ayağa kalkması lazımdır. Neticede, bu ikiz kardeş ayağa kalkarsa diğer kardeşlerin elinden tutacaktır. Filistinliler de Aliya'nın evlatları da hayatlarından emin olacaklardır."

- İbrahim: "Azerbaycan'ı diğer Türk halkları örnek aldı"

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim de Azerbaycan'ın 100. kuruluş yıl dönümünün, bütün Türk-İslam coğrafyası için önemine değinerek, "1918 yılında, bütün Türk dünyası ve İslam coğrafyasında, ilk demokratik cumhuriyet olan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kurulması, herkes için örnek oldu. Azerbaycan'ı, diğer kardeş Türk halkları örnek alarak kendi cumhuriyetlerini kurdu." dedi.

Azerbaycan yönetiminin bugün yürüttüğü başarılı siyasetten dolayı, ülkenin uluslararası arenada tanındığı ve saygı gördüğünü vurgulayan İbrahim, bugün ülkenin iyi eğitilmiş, güçlü insan kaynağına sahip olduğunu belirtti.

100. yıl dolayısıyla Azerbaycan'da kurulan "Azerbaycan 2018" sivil toplum insiyatifinin Türkiye Temsilcisi Saide Ekmen, özel hazırladıkları rozeti Büyükelçi İbrahim'e taktı.

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Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluşu Hazar Ibrahim TÜRKSOY Yalçın Topçu

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